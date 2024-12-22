https://sarabic.ae/20241222/الخارجية-الإيرانية-طهران-تدين-الغارات-الجوية-الأمريكية-على-صنعاء-وتعتبرها-جرائم-حرب-1096059474.html

الخارجية الإيرانية: طهران تدين الغارات الجوية الأمريكية على صنعاء وتعتبرها "جرائم حرب"

الخارجية الإيرانية: طهران تدين الغارات الجوية الأمريكية على صنعاء وتعتبرها "جرائم حرب"

سبوتنيك عربي

أدانت طهران بشدة الغارات الجوية الأمريكية على أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء، واصفةً إياها بأنها "جرائم حرب". 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T14:42+0000

2024-12-22T14:42+0000

2024-12-22T14:42+0000

أنصار الله

العالم العربي

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان اليوم الأحد، إن "الهجمات العدوانية والمتكررة للولايات المتحدة الأمريكية على اليمن لا تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل هي أيضًا انتهاك للمعايير والمبادئ للقانون الدولي الإنساني، ومثال على جرائم الحرب".وأضاف بقائي: "نشيد بالوقوف المشرف والتضامن الذي أبداه الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني المظلوم، والذي ينبع من الإيمان الراسخ لدى اليمنيين في نصرة المظلومين ضد الاحتلال والإبادة الجماعية".ودعا بقائي إلى تحرك جدي من قبل العالم الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني ودول المنطقة، وكذلك الأمم المتحدة، للوقوف في وجه الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني ضد اليمن.وأدان وزير الخارجية الإيراني الهجمات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على اليمن، مؤكدًا أن "ما تقوم به الولايات المتحدة من انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الدولية يأتي نيابة عن الكيان الصهيوني وفي إطار خطتهما المشتركة لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية والسيطرة على المنطقة".من جانبه، قال جمال عامر، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان للهيمنة على المنطقة"، مؤكدًا أن الدول والشعوب الإسلامية الكبرى يجب أن تستفيد من قدراتها الكبيرة لمنع تحقيق مطامعهما.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وتحكم لجماعة "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء.وذكرت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الضربات جاءت بهدف "تعطيل وتقليص عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. كما أسقطت قوات القيادة المركزية العديد من الطائرات بدون طيار الهجومية التابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر".وأضاف أن "قصفًا جويًا مماثلاً استهدف معسكر الحفا في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية"، مشيرًا إلى تنفيذ المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تحليقاً مكثفاً في أجواء صنعاء.ويأتي القصف الجوي عقب إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.وبين الحين والآخر تؤكد الجماعة أنها جزء من "محور المقاومة" الذي ضم إيران وسوريا [في عهد حكومتها السابقة] و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241222/أنصار-الله-تحذر-الدول-من-دعم-إسرائيل-في-غاراتها-على-اليمن-1096051270.html

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