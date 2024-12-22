الخارجية الإيرانية: طهران تدين الغارات الجوية الأمريكية على صنعاء وتعتبرها "جرائم حرب"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
تقرير عن غياب مظاهر عيد الميلاد المجيد في مدينة صور
09:09 GMT
6 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الحكومة السورية المؤقتة تعلن إطلاق حوار وطني شامل، "مفاوضات غزة" تدخل "مرحلة التفاصيل" النهائية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:30 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241222/الخارجية-الإيرانية-طهران-تدين-الغارات-الجوية-الأمريكية-على-صنعاء-وتعتبرها-جرائم-حرب-1096059474.html
الخارجية الإيرانية: طهران تدين الغارات الجوية الأمريكية على صنعاء وتعتبرها "جرائم حرب"
الخارجية الإيرانية: طهران تدين الغارات الجوية الأمريكية على صنعاء وتعتبرها "جرائم حرب"
سبوتنيك عربي
أدانت طهران بشدة الغارات الجوية الأمريكية على أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء، واصفةً إياها بأنها "جرائم حرب". 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T14:42+0000
2024-12-22T14:42+0000
أنصار الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095984343_0:0:1369:770_1920x0_80_0_0_a4c987b3b95c37adbb89860b8a3bac56.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان اليوم الأحد، إن "الهجمات العدوانية والمتكررة للولايات المتحدة الأمريكية على اليمن لا تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل هي أيضًا انتهاك للمعايير والمبادئ للقانون الدولي الإنساني، ومثال على جرائم الحرب".وأضاف بقائي: "نشيد بالوقوف المشرف والتضامن الذي أبداه الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني المظلوم، والذي ينبع من الإيمان الراسخ لدى اليمنيين في نصرة المظلومين ضد الاحتلال والإبادة الجماعية".ودعا بقائي إلى تحرك جدي من قبل العالم الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني ودول المنطقة، وكذلك الأمم المتحدة، للوقوف في وجه الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني ضد اليمن.وأدان وزير الخارجية الإيراني الهجمات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على اليمن، مؤكدًا أن "ما تقوم به الولايات المتحدة من انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الدولية يأتي نيابة عن الكيان الصهيوني وفي إطار خطتهما المشتركة لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية والسيطرة على المنطقة".من جانبه، قال جمال عامر، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان للهيمنة على المنطقة"، مؤكدًا أن الدول والشعوب الإسلامية الكبرى يجب أن تستفيد من قدراتها الكبيرة لمنع تحقيق مطامعهما.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وتحكم لجماعة "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء.وذكرت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الضربات جاءت بهدف "تعطيل وتقليص عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. كما أسقطت قوات القيادة المركزية العديد من الطائرات بدون طيار الهجومية التابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر".وأضاف أن "قصفًا جويًا مماثلاً استهدف معسكر الحفا في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية"، مشيرًا إلى تنفيذ المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تحليقاً مكثفاً في أجواء صنعاء.ويأتي القصف الجوي عقب إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.وبين الحين والآخر تؤكد الجماعة أنها جزء من "محور المقاومة" الذي ضم إيران وسوريا [في عهد حكومتها السابقة] و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241222/أنصار-الله-تحذر-الدول-من-دعم-إسرائيل-في-غاراتها-على-اليمن-1096051270.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095984343_46:0:1262:912_1920x0_80_0_0_18e0d49390c4cd409114364fd2914376.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, العالم العربي
أنصار الله, العالم العربي

الخارجية الإيرانية: طهران تدين الغارات الجوية الأمريكية على صنعاء وتعتبرها "جرائم حرب"

14:42 GMT 22.12.2024
© Photo / Unsplash/ Akbar Nematiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Photo / Unsplash/ Akbar Nemati
تابعنا عبر
أدانت طهران بشدة الغارات الجوية الأمريكية على أهداف في العاصمة اليمنية صنعاء، واصفةً إياها بأنها "جرائم حرب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان اليوم الأحد، إن "الهجمات العدوانية والمتكررة للولايات المتحدة الأمريكية على اليمن لا تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ومعايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل هي أيضًا انتهاك للمعايير والمبادئ للقانون الدولي الإنساني، ومثال على جرائم الحرب".
وأضاف بقائي: "نشيد بالوقوف المشرف والتضامن الذي أبداه الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني المظلوم، والذي ينبع من الإيمان الراسخ لدى اليمنيين في نصرة المظلومين ضد الاحتلال والإبادة الجماعية".
ودعا بقائي إلى تحرك جدي من قبل العالم الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني ودول المنطقة، وكذلك الأمم المتحدة، للوقوف في وجه الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني ضد اليمن.

وأشارت الخارجية الإيرانية، في بيان آخر، إلى أن وزير الخارجية في حكومة جماعة "أنصار الله"، جمال أحمد علي عامر، "أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة".

وأدان وزير الخارجية الإيراني الهجمات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية على اليمن، مؤكدًا أن "ما تقوم به الولايات المتحدة من انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الدولية يأتي نيابة عن الكيان الصهيوني وفي إطار خطتهما المشتركة لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية والسيطرة على المنطقة".
من جانبه، قال جمال عامر، إن "الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان للهيمنة على المنطقة"، مؤكدًا أن الدول والشعوب الإسلامية الكبرى يجب أن تستفيد من قدراتها الكبيرة لمنع تحقيق مطامعهما.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء السبت، تنفيذ ضربات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وتحكم لجماعة "أنصار الله" في العاصمة اليمنية صنعاء.
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
"أنصار الله" تحذر الدول من دعم إسرائيل في غاراتها على اليمن
05:03 GMT
وذكرت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الضربات جاءت بهدف "تعطيل وتقليص عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. كما أسقطت قوات القيادة المركزية العديد من الطائرات بدون طيار الهجومية التابعة للحوثيين وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر".

من جانب آخر، أفاد مصدر خاص لـ "سبوتنيك" بأن "مقاتلات أمريكية وإسرائيلية شنت غارتين على جبل عطَّان مقر قيادة ألوية الصواريخ في قوات أنصار الله جنوب غربي صنعاء".

وأضاف أن "قصفًا جويًا مماثلاً استهدف معسكر الحفا في جبل نقم المطل على صنعاء من الجهة الشرقية"، مشيرًا إلى تنفيذ المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تحليقاً مكثفاً في أجواء صنعاء.
ويأتي القصف الجوي عقب إعلان "أنصار الله" مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2)، وذلك بعد 24 ساعة من تبني الجماعة هجوماً بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، على أهداف وصفتها بـ "الحيوية" جنوب إسرائيل بالطائرات المُسيرة، ومهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة.
سبق ذلك إعلان الجماعة، الخميس الماضي، مهاجمة هدف عسكري في تل أبيب بطائرة مُسيرة، وتأكيدها "الاستعداد لحرب طويلة مع إسرائيل".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أن قوات الجماعة أطلقت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، 1147 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مُسيرة باتجاه إسرائيل إسناداً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستهدفت 211 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وبين الحين والآخر تؤكد الجماعة أنها جزء من "محور المقاومة" الذي ضم إيران وسوريا [في عهد حكومتها السابقة] و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала