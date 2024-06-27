https://sarabic.ae/20240627/-أنصار-الله-أمريكا-غير-قادرة-على-ردع-الأسلحة-النوعية-اليمنية-1090212889.html

"أنصار الله": أمريكا غير قادرة على "ردع الأسلحة النوعية" اليمنية

"أنصار الله": أمريكا غير قادرة على "ردع الأسلحة النوعية" اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلن قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، أمس الأربعاء، عدم قدرة الولايات المتحدة على ردع "الأسلحة النوعية" للجماعة، وذلك عشية كشف الأخيرة عن صاروخ... 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T02:03+0000

2024-06-27T02:03+0000

2024-06-27T02:03+0000

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104307/11/1043071118_0:306:2940:1960_1920x0_80_0_0_ec2946c510f7f875a924eb522885aa9c.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، إن "أميركا غير قادرة على ردع الأسلحة النوعية اليمنية فلا تبحثوا عن حمايتها".وأضاف: "الطريق الوحيد للحماية هو إيقاف العدوان وفك الحصار عن غزة"، معتبرًا أن "المعركة اليوم مع العدو الأول أميركا وإسرائيل، وبالانتصار سيتحقق للشعب (يقصد اليمني) حقوقه الاقتصادية ومنها الراتب وغيرها من الحقوق السيادية والسياسية".وبوقت سابق من أمس، كشفت جماعة "أنصار الله" لأول مرة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع من نوع "حاطم 2"، "يعمل بالوقود الصلب ويملك نظام تحكم ذكي، ولديه القدرة على المناورة، ودقيق الإصابة يصل إلى مديات بعيدة"، مشيرة إلى استخدامها لاستهداف السفينة الإسرائيلية (إم إس سي سارة ڤي) في البحر العربي، يوم الثلاثاء الماضي.وبث تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله" مشاهد لإطلاق صاروخ فرط صوتي من نوع "حاطم 2" على سفينة (إم إس سي سارة ڤي) الإسرائيلية في البحر العربي.وكان مصدر مقرب من "أنصار الله"، قد أفاد لـ "سبوتنيك"، في 13 آذار/ مارس الماضي، أن قوات الجماعة أجرت تجاربًا على صواريخ فرط صوتية بقدرة تدميرية عالية تعمل بالوقود الصلب وتصل سرعتها إلى 8 ماخ، وأنها تستعد لإدخالها إلى ترسانتها العسكرية كأحدث تقنية تمتلكها الجماعة.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قبل قوات جماعته، إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بشن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240626/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تنفيذ-هجوم-مشترك-على-سفينة-في-ميناء-إسرائيلي-1090204484.html

https://sarabic.ae/20240623/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينتين-في-البحر-الأحمر-والمحيط-الهندي-فيديو-1090112798.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي