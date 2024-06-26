https://sarabic.ae/20240626/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تنفيذ-هجوم-مشترك-على-سفينة-في-ميناء-إسرائيلي-1090204484.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ هجوم مشترك على سفينة في ميناء إسرائيلي
"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ هجوم مشترك على سفينة في ميناء إسرائيلي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية هجومية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية العراقية"، استهدفت سفينة تجارية في ميناء إسرائيلي على البحر... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T17:19+0000
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وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفينة (إم إس سي مانزانيلو) الإسرائيلية في ميناء حيفا".وأضاف سريع، أن "العملية نُفذت بعدد من الطائرات المُسيرة وحققت أهدافها بنجاح".وأكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240623/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-سفينتين-في-البحر-الأحمر-والمحيط-الهندي-فيديو-1090112798.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
"أنصار الله" اليمنية تعلن تنفيذ هجوم مشترك على سفينة في ميناء إسرائيلي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية هجومية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية العراقية"، استهدفت سفينة تجارية في ميناء إسرائيلي على البحر الأبيض المتوسط.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت سفينة (إم إس سي مانزانيلو) الإسرائيلية في ميناء حيفا".
وأضاف سريع، أن "العملية نُفذت بعدد من الطائرات المُسيرة وحققت أهدافها بنجاح".
وأكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي
، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.