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"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي... فيديو
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم الأحد، استهداف سفينة "ترانسوورلد نافيغيتور" في البحر الأحمر للمرة الثانية بزورق مسير،... 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T19:51+0000
2024-06-23T19:51+0000
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وقال المتحدث العسكري، العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة نفذت عملية استهداف لسفينة "ستولت سيكويا" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة"، مشيرا إلى أنه "تم استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأضاف أن "انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" من البحر الأحمر جاء نتيجة للعمليات العسكرية"، مجددا "التحذير للشركات المستمرة في التعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف وبغض النظر عن وجهتها".وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس السبت، استهداف سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحرين العربي والأحمر بصواريخ باليستية ومجنحة.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "Transworld navigator" في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخِ البالستية، مؤكدا أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.وأضاف سريع أن "القوة الصاروخية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".من جهتها، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس السبت، نفيا لما قالته جماعة "أنصار الله" اليمنية، بشأن شنها هجوما على حاملة الطائرات "آيزنهاور".ونشرت "سنتكوم" بيانا عبر منصة "إكس"، قالت فيه: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتدمير ثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".وشن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، أمس السبت، 4 غارات جوية على مديرية اللُحَيّة في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.وأعلنت هيئة ملاحة بريطانية، في وقت سابق اليوم، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط سفينته على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".وأضافت أنه "تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواته إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.
https://sarabic.ae/20240620/زعيم-أنصار-الله-البحرية-الأمريكية-تواجه-أعنف-قتال-لها-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1090021031.html
https://sarabic.ae/20240623/الجيش-الأمريكي-ينفي-قصف-أنصار-الله-لحاملة-الطائرات-آيزنهاور-1090096681.html
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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي... فيديو

19:51 GMT 23.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024
 المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم الأحد، استهداف سفينة "ترانسوورلد نافيغيتور" في البحر الأحمر للمرة الثانية بزورق مسير، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.
وقال المتحدث العسكري، العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة نفذت عملية استهداف لسفينة "ستولت سيكويا" في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة"، مشيرا إلى أنه "تم استهداف السفينتين لانتهاك الشركات المالكة لهما قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وأضاف أن "انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" من البحر الأحمر جاء نتيجة للعمليات العسكرية"، مجددا "التحذير للشركات المستمرة في التعامل مع العدو الإسرائيلي بأن سفنها سوف تتعرض للاستهداف وبغض النظر عن وجهتها".
وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس السبت، استهداف سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحرين العربي والأحمر بصواريخ باليستية ومجنحة.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "Transworld navigator" في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخِ البالستية، مؤكدا أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.
وأضاف سريع أن "القوة الصاروخية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
زعيم "أنصار الله": البحرية الأمريكية تواجه أعنف قتال لها منذ الحرب العالمية الثانية
20 يونيو, 17:43 GMT
من جهتها، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس السبت، نفيا لما قالته جماعة "أنصار الله" اليمنية، بشأن شنها هجوما على حاملة الطائرات "آيزنهاور".
ونشرت "سنتكوم" بيانا عبر منصة "إكس"، قالت فيه: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتدمير ثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".
وشن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، أمس السبت، 4 غارات جوية على مديرية اللُحَيّة في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.
وأعلنت هيئة ملاحة بريطانية، في وقت سابق اليوم، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط سفينته على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".
وأضافت أنه "تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
صورة التقطت في 13 يونيو 2013 لحاملة الطائرات الأمريكية من طراز نيميتز يو إس إس دوايت دي أيزنهاور وهي تعبر قناة السويس قبالة ساحل مدينة الإسماعيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
الجيش الأمريكي ينفي قصف "أنصار الله" لحاملة الطائرات "آيزنهاور"
10:18 GMT
ويأتي الهجوم بعد أيام من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواته إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.
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