https://sarabic.ae/20240622/مقاتلات-أمريكية-وبريطانية-تشن-4-غارات-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-الحديدة-1090072338.html

مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن 4 غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة

مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن 4 غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة

سبوتنيك عربي

شن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، اليوم السبت، غارات جوية على مديرية اللُحَيّة في محافظة الحديدة. 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T13:34+0000

2024-06-22T13:34+0000

2024-06-22T13:34+0000

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/05/1085741581_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f507e1a4a308c0a9f9e548905853990d.jpg

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، أن "العدوان الأمريكي والبريطاني شن 4 غارات جوية على مديرية اللحية في محافظة الحديدة"، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.وأعلنت هيئة ملاحة بريطانية، في وقت سابق اليوم، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط سفينته على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".وأضافت أنه "تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواته إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.

https://sarabic.ae/20240620/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-قوارب-مسيرة-وطائرتين-مسيرتين-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1090024072.html

الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي