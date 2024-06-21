https://sarabic.ae/20240621/الخارجية-الكويتية-تدعو-مواطنيها-إلى-مغادرة-لبنان-في-أقرب-وقت-ممكن-1090057452.html

الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

سبوتنيك عربي

دعت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها منطقة جنوب لبنان، بعدما أعلن الجيش... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، " تُجدد وزارة الخارجية دعوتها لكافة المواطنين الكرام بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في لبنان كجزء من تقييم الوضع.وجاء في البيان، أن "قائد القيادة الشمالية أوري غوردين ورئيس هيئة العمليات عوديد بيسوك صادقا على خطط عملياتية لشن هجمات في لبنان، وتم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان".من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في وقت لاحق إن إسرائيل قريبة جدًا من التوصل إلى قرار "لتغيير القواعد" ضد حزب الله، محذرا من أن الحرب الشاملة ستدمر حزب الله وتضرب لبنان بشدة.هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".

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