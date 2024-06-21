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الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن
الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها منطقة جنوب لبنان، بعدما أعلن الجيش... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، " تُجدد وزارة الخارجية دعوتها لكافة المواطنين الكرام بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في لبنان كجزء من تقييم الوضع.وجاء في البيان، أن "قائد القيادة الشمالية أوري غوردين ورئيس هيئة العمليات عوديد بيسوك صادقا على خطط عملياتية لشن هجمات في لبنان، وتم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان".من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في وقت لاحق إن إسرائيل قريبة جدًا من التوصل إلى قرار "لتغيير القواعد" ضد حزب الله، محذرا من أن الحرب الشاملة ستدمر حزب الله وتضرب لبنان بشدة.هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".
https://sarabic.ae/20240621/الأمم-المتحدة-تحذر-من-غزة-أخرى-في-لبنان-1090053641.html
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لبنان, أخبار لبنان, الكويت, العالم العربي, الخارجية الكويتية
لبنان, أخبار لبنان, الكويت, العالم العربي, الخارجية الكويتية

الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

22:13 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATعلم الكويت
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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دعت وزارة الخارجية الكويتية، مساء الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، وذلك على خلفية التوترات التي تشهدها منطقة جنوب لبنان، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، " تُجدد وزارة الخارجية دعوتها لكافة المواطنين الكرام بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظراً للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة".
وأضافت: "كما تهيب الوزارة كافة المواطنين الكرام المتواجدين في الجمهورية اللبنانية دون وجود حاجة مُلحة، بضرورة مغادرتها بأسرع وقت ممكن"ز
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه صادق على "خطط عملياتية" لشن هجمات في لبنان كجزء من تقييم الوضع.
وجاء في البيان، أن "قائد القيادة الشمالية أوري غوردين ورئيس هيئة العمليات عوديد بيسوك صادقا على خطط عملياتية لشن هجمات في لبنان، وتم اتخاذ قرارات بخصوص مواصلة تسريع استعدادات القوات في الميدان".
من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس في وقت لاحق إن إسرائيل قريبة جدًا من التوصل إلى قرار "لتغيير القواعد" ضد حزب الله، محذرا من أن الحرب الشاملة ستدمر حزب الله وتضرب لبنان بشدة.
موقع لغارات السلاح الجوي الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، إبل السقي، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الأمم المتحدة تحذر من "غزة أخرى" في لبنان
16:18 GMT
هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا".
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