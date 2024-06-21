https://sarabic.ae/20240621/الأمم-المتحدة-تحذر-من-غزة-أخرى-في-لبنان-1090053641.html

الأمم المتحدة تحذر من "غزة أخرى" في لبنان

الأمم المتحدة تحذر من "غزة أخرى" في لبنان

سبوتنيك عربي

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بـ"الخطاب العدائي" لإسرائيل وحزب الله الذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها"، قائلا: "لنكن... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T16:18+0000

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وأضاف غوتيريش: نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله" مشيرًا إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة.وتابع : "خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تفوق الخيال".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله. وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

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