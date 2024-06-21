الأمم المتحدة تحذر من "غزة أخرى" في لبنان

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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
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كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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حصاد الأسبوع
خبير: زيارة بوتين إلى فيتنام عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
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ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
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30 د
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183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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عرب بوينت بودكاست
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الأمم المتحدة تحذر من "غزة أخرى" في لبنان
الأمم المتحدة تحذر من "غزة أخرى" في لبنان
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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بـ"الخطاب العدائي" لإسرائيل وحزب الله الذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها"، قائلا: "لنكن... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T16:18+0000
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وأضاف غوتيريش: نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله" مشيرًا إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة.وتابع : "خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تفوق الخيال".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله. وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

الأمم المتحدة تحذر من "غزة أخرى" في لبنان

16:18 GMT 21.06.2024
© REUTERS / KARAMALLAH DAHERموقع لغارات السلاح الجوي الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، إبل السقي، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
موقع لغارات السلاح الجوي الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، إبل السقي، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© REUTERS / KARAMALLAH DAHER
تابعنا عبر
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بـ"الخطاب العدائي" لإسرائيل وحزب الله الذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها"، قائلا: "لنكن واضحين، لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى".
وأضاف غوتيريش: نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله" مشيرًا إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة.
قوات المقاومة اللبنانية حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
إيران: "حزب الله" قادر على الدفاع عن نفسه وعن لبنان ضد إسرائيل
15:49 GMT
وتابع : "خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تفوق الخيال".
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
إسرائيل تهدد "حزب الله": إذا انقطعت الكهرباء عندنا لساعات ستنقطع لأشهر في لبنان... فيديو
أمس, 15:06 GMT
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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