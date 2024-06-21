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إيران: "حزب الله" قادر على الدفاع عن نفسه وعن لبنان ضد إسرائيل
إيران: "حزب الله" قادر على الدفاع عن نفسه وعن لبنان ضد إسرائيل
سبوتنيك عربي
قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن "حزب الله" اللبناني لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان ضد إسرائيل. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
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وكتبت عبر منصة "إكس" أن "أي قرار غير حكيم من قبل النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة"، وذلك وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".وأضافت البعثة: "مما لا شك فيه أن هذه الحرب سيكون لها خاسر واحد في نهاية المطاف، وهو النظام الصهيوني، إن حركة المقاومة اللبنانية "حزب الله" لديها القدرة على الدفاع عن نفسها وعن لبنان - وربما حان الوقت لإبادة هذا النظام غير الشرعي".وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن استهدافه لعشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أكدت أن "الجيش الإسرائيلي، يصعّد من عملياته العسكرية في لبنان، باغتيال قيادات ومسؤولين في حزب الله، دون تحديد استراتيجية واضحة".وأوضحت أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة دون توقف وبلا هدف محدد، وأن الشمال الإسرائيلي قد ينحدر إلى حرب شاملة، خاصة في ظل تواصل سقوط قيادات ومسؤولين لحزب الله على يد الجيش الإسرائيلي".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240621/غوتيريش-العالم-لا-يستطيع-أن-يتحمل-تحول-لبنان-إلى-غزة-أخرى-1090052191.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران: "حزب الله" قادر على الدفاع عن نفسه وعن لبنان ضد إسرائيل
قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، إن "حزب الله" اللبناني لديه القدرة على الدفاع عن نفسه وعن لبنان ضد إسرائيل.
وكتبت عبر منصة "إكس" أن "أي قرار غير حكيم من قبل النظام الإسرائيلي المحتل لإنقاذ نفسه يمكن أن يغرق المنطقة في حرب جديدة"، وذلك وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".
وأضافت البعثة: "مما لا شك فيه أن هذه الحرب سيكون لها خاسر واحد في نهاية المطاف، وهو النظام الصهيوني، إن حركة المقاومة اللبنانية "حزب الله" لديها القدرة على الدفاع عن نفسها وعن لبنان - وربما حان الوقت لإبادة هذا النظام غير الشرعي".
وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن استهدافه لعشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان
.
وكانت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أكدت أن "الجيش الإسرائيلي، يصعّد من عملياته العسكرية في لبنان، باغتيال قيادات ومسؤولين في حزب الله، دون تحديد استراتيجية واضحة".
وأوضحت أن "الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
مستمرة دون توقف وبلا هدف محدد، وأن الشمال الإسرائيلي قد ينحدر إلى حرب شاملة، خاصة في ظل تواصل سقوط قيادات ومسؤولين لحزب الله على يد الجيش الإسرائيلي".
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله
" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.