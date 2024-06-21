https://sarabic.ae/20240621/غوتيريش-العالم-لا-يستطيع-أن-يتحمل-تحول-لبنان-إلى-غزة-أخرى-1090052191.html
غوتيريش: العالم لا يستطيع أن يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى
غوتيريش: العالم لا يستطيع أن يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى
سبوتنيك عربي
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن الإنسانية لا تستطيع أن تتحمل تحول لبنان إلى "غزة أخرى"، بحسب تعبيره. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:32+0000
2024-06-21T15:32+0000
2024-06-21T15:32+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين: "لنكن واضحين: إن شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".كما دعا غوتيريش كلا من إسرائيل ولبنان إلى تجديد التزامهما فورا بقرار مجلس الأمن رقم 1701، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موجودة أيضا على الأرض لمحاولة تهدئة الوضع المتوتر".وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه وافق على الخطط العملياتية للهجوم في لبنان، وصادق عليها كجزء من تقييم الوضع.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في وقت لاحق إن إسرائيل قريبة جدا من التوصل إلى قرار "لتغيير القواعد" ضد "حزب الله"، وحذر من أن الحرب الشاملة ستدمر "حزب الله" وتضرب لبنان بشدة. هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
https://sarabic.ae/20240621/عضو-كتلة-الوفاء-للمقاومة-حزب-الله-أقوى-بأضعاف-من-عام-2000والموفد-الأمريكي-اختار-الوجهة-الخطأ-1090040944.html
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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
غوتيريش: العالم لا يستطيع أن يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن الإنسانية لا تستطيع أن تتحمل تحول لبنان إلى "غزة أخرى"، بحسب تعبيره.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين: "لنكن واضحين: إن شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".
كما دعا غوتيريش كلا من إسرائيل ولبنان إلى تجديد التزامهما فورا بقرار مجلس الأمن رقم 1701، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موجودة أيضا على الأرض لمحاولة تهدئة الوضع المتوتر".
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه وافق على الخطط العملياتية للهجوم في لبنان، وصادق عليها كجزء من تقييم الوضع.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في وقت لاحق إن إسرائيل قريبة جدا من التوصل إلى قرار "لتغيير القواعد" ضد "حزب الله"، وحذر من أن الحرب الشاملة ستدمر "حزب الله" وتضرب لبنان بشدة.
هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.