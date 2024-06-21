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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
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زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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https://sarabic.ae/20240621/غوتيريش-العالم-لا-يستطيع-أن-يتحمل-تحول-لبنان-إلى-غزة-أخرى-1090052191.html
غوتيريش: العالم لا يستطيع أن يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى
غوتيريش: العالم لا يستطيع أن يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى
سبوتنيك عربي
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن الإنسانية لا تستطيع أن تتحمل تحول لبنان إلى "غزة أخرى"، بحسب تعبيره. 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T15:32+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين: "لنكن واضحين: إن شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".كما دعا غوتيريش كلا من إسرائيل ولبنان إلى تجديد التزامهما فورا بقرار مجلس الأمن رقم 1701، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية. وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موجودة أيضا على الأرض لمحاولة تهدئة الوضع المتوتر".وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه وافق على الخطط العملياتية للهجوم في لبنان، وصادق عليها كجزء من تقييم الوضع.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في وقت لاحق إن إسرائيل قريبة جدا من التوصل إلى قرار "لتغيير القواعد" ضد "حزب الله"، وحذر من أن الحرب الشاملة ستدمر "حزب الله" وتضرب لبنان بشدة. هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
https://sarabic.ae/20240621/عضو-كتلة-الوفاء-للمقاومة-حزب-الله-أقوى-بأضعاف-من-عام-2000والموفد-الأمريكي-اختار-الوجهة-الخطأ-1090040944.html
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أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

غوتيريش: العالم لا يستطيع أن يتحمل تحول لبنان إلى غزة أخرى

15:32 GMT 21.06.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث إلى وسائل الإعلام في مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء شمال شرق مصر، 23 مارس/ آذار 2024
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث إلى وسائل الإعلام في مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء شمال شرق مصر، 23 مارس/ آذار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث إلى وسائل الإعلام في مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء شمال شرق مصر، 23 مارس/ آذار 2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، أن الإنسانية لا تستطيع أن تتحمل تحول لبنان إلى "غزة أخرى"، بحسب تعبيره.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين: "لنكن واضحين: إن شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".
كما دعا غوتيريش كلا من إسرائيل ولبنان إلى تجديد التزامهما فورا بقرار مجلس الأمن رقم 1701، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موجودة أيضا على الأرض لمحاولة تهدئة الوضع المتوتر".
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "حزب الله" أقوى بأضعاف من عام 2000...والموفد الأمريكي اختار الوجهة الخطأ
13:29 GMT
وفي يوم الثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه وافق على الخطط العملياتية للهجوم في لبنان، وصادق عليها كجزء من تقييم الوضع.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في وقت لاحق إن إسرائيل قريبة جدا من التوصل إلى قرار "لتغيير القواعد" ضد "حزب الله"، وحذر من أن الحرب الشاملة ستدمر "حزب الله" وتضرب لبنان بشدة.
هذا وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
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