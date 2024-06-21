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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:31 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:32 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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27 د
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روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "حزب الله" أقوى بأضعاف من عام 2000...والموفد الأمريكي اختار الوجهة الخطأ
عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "حزب الله" أقوى بأضعاف من عام 2000...والموفد الأمريكي اختار الوجهة الخطأ
سبوتنيك عربي
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب اللبناني حسن عز الدين، أن "التحذيرات التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله جاءت للفت نظر الدولة... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T13:29+0000
2024-06-21T13:29+0000
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كما تطرق عز الدين في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى الطائرة المسيّرة "الهدهد"، موضحًا أنها "رسالة واضحة لإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية مفادها أن المقاومة حاضرة وأعدّت العدة للمواجهة، وبنك الأهداف لدى "حزب الله" واسع وكبير جداً".وشدّد عز الدين على "أهمية العامل المعنوي في هذه المعركة والذي قد يكون له أثر كبير في ميزان القوى بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، فالقتال في الميدان لا يحتاج فقط إلى السلاح بل يحتاج إلى من يستخدم هذا السلاح".وتطرّق النائب اللبناني إلى احتمال قيام نتنياهو بتوسيع الحرب على لبنان، قال: "حكومة اليمين المتطرف قد تلجأ إلى اتخاذ قرار متهور ومندفع وبالتالي قد تورط الولايات المتحدة أيضاً في هذا الجنون"، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي وبكل هذا الدعم اللوجستي عجز عن تحقيق نصر في غزة المحاصرة منذ 17 عاماً، حيث بدأ الإسرائيلي بالحديث عن أنّ حركة حماس تمكنت من إعادة ترميم قوتها، فهل يستطيع أن يواجه "حزب الله" والذي بات أقوى بأضعاف عن العام 2000؟".وشدّد عز الدين على أن "التفاوض لا يكون على الأوطان وهناك هدف أساسي من هذه المفاوضات هو وقف إطلاق النار ليصار بعدها إلى التفاوض التكتيكي ولكن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه".ورداً على كل المواقف اللبنانية المطالبة بالحياد، قال عز الدين: "لبنان وبحسب اتفاق الطائف عربي الهوية والانتماء، كما أنّه جزء لا يتجزأ من جامعة الدول العربية، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة، وبالتالي كلها عوامل دفعت حزب الله لفتح هذه الجبهة ونصرةً للشعب الفلسطيني من جهة، وكون الهدف الثاني بعد غزة للجيش الإسرائيلي هو لبنان من جهة ثانية".
https://sarabic.ae/20240620/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-إذا-انقطعت-الكهرباء-عندنا-لساعات-ستنقطع-لأشهر-في-لبنان-فيديو-1090017611.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "حزب الله" أقوى بأضعاف من عام 2000...والموفد الأمريكي اختار الوجهة الخطأ

13:29 GMT 21.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب اللبناني حسن عز الدين، أن "التحذيرات التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله جاءت للفت نظر الدولة القبرصية حول المعلومات التي وصلتنا، وإن صحّت ستكون قبرص شريكة في هذا الصراع".
كما تطرق عز الدين في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى الطائرة المسيّرة "الهدهد"، موضحًا أنها "رسالة واضحة لإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية مفادها أن المقاومة حاضرة وأعدّت العدة للمواجهة، وبنك الأهداف لدى "حزب الله" واسع وكبير جداً".
وشدّد عز الدين على "أهمية العامل المعنوي في هذه المعركة والذي قد يكون له أثر كبير في ميزان القوى بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، فالقتال في الميدان لا يحتاج فقط إلى السلاح بل يحتاج إلى من يستخدم هذا السلاح".

وأشار النائب اللبناني إلى أن "جبهات الإسناد جاءت لمساندة الشعب الفلسطيني وبالتالي الموفد الأميركي آموس هوكستين اختار الوجهة الخطأ بالمجيء إلى بيروت، والمطلوب منه ومن الإدارة الأميركية الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيقاف عدوانه على الشعب الفلسطيني ومن بعدها ستتوقف كل جبهات الإسناد"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة لو كانت جادة في إيقاف العدوان لفعلت ذلك".

وتطرّق النائب اللبناني إلى احتمال قيام نتنياهو بتوسيع الحرب على لبنان، قال: "حكومة اليمين المتطرف قد تلجأ إلى اتخاذ قرار متهور ومندفع وبالتالي قد تورط الولايات المتحدة أيضاً في هذا الجنون"، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي وبكل هذا الدعم اللوجستي عجز عن تحقيق نصر في غزة المحاصرة منذ 17 عاماً، حيث بدأ الإسرائيلي بالحديث عن أنّ حركة حماس تمكنت من إعادة ترميم قوتها، فهل يستطيع أن يواجه "حزب الله" والذي بات أقوى بأضعاف عن العام 2000؟".
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
إسرائيل تهدد "حزب الله": إذا انقطعت الكهرباء عندنا لساعات ستنقطع لأشهر في لبنان... فيديو
أمس, 15:06 GMT
وشدّد عز الدين على أن "التفاوض لا يكون على الأوطان وهناك هدف أساسي من هذه المفاوضات هو وقف إطلاق النار ليصار بعدها إلى التفاوض التكتيكي ولكن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه".
ورداً على كل المواقف اللبنانية المطالبة بالحياد، قال عز الدين: "لبنان وبحسب اتفاق الطائف عربي الهوية والانتماء، كما أنّه جزء لا يتجزأ من جامعة الدول العربية، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة، وبالتالي كلها عوامل دفعت حزب الله لفتح هذه الجبهة ونصرةً للشعب الفلسطيني من جهة، وكون الهدف الثاني بعد غزة للجيش الإسرائيلي هو لبنان من جهة ثانية".
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