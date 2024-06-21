https://sarabic.ae/20240621/عضو-كتلة-الوفاء-للمقاومة-حزب-الله-أقوى-بأضعاف-من-عام-2000والموفد-الأمريكي-اختار-الوجهة-الخطأ-1090040944.html

عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "حزب الله" أقوى بأضعاف من عام 2000...والموفد الأمريكي اختار الوجهة الخطأ

عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "حزب الله" أقوى بأضعاف من عام 2000...والموفد الأمريكي اختار الوجهة الخطأ

سبوتنيك عربي

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب اللبناني حسن عز الدين، أن "التحذيرات التي أطلقها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله جاءت للفت نظر الدولة... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T13:29+0000

2024-06-21T13:29+0000

2024-06-21T13:29+0000

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كما تطرق عز الدين في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى الطائرة المسيّرة "الهدهد"، موضحًا أنها "رسالة واضحة لإسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة الأميركية مفادها أن المقاومة حاضرة وأعدّت العدة للمواجهة، وبنك الأهداف لدى "حزب الله" واسع وكبير جداً".وشدّد عز الدين على "أهمية العامل المعنوي في هذه المعركة والذي قد يكون له أثر كبير في ميزان القوى بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، فالقتال في الميدان لا يحتاج فقط إلى السلاح بل يحتاج إلى من يستخدم هذا السلاح".وتطرّق النائب اللبناني إلى احتمال قيام نتنياهو بتوسيع الحرب على لبنان، قال: "حكومة اليمين المتطرف قد تلجأ إلى اتخاذ قرار متهور ومندفع وبالتالي قد تورط الولايات المتحدة أيضاً في هذا الجنون"، مشيرًا إلى أن "الجيش الإسرائيلي وبكل هذا الدعم اللوجستي عجز عن تحقيق نصر في غزة المحاصرة منذ 17 عاماً، حيث بدأ الإسرائيلي بالحديث عن أنّ حركة حماس تمكنت من إعادة ترميم قوتها، فهل يستطيع أن يواجه "حزب الله" والذي بات أقوى بأضعاف عن العام 2000؟".وشدّد عز الدين على أن "التفاوض لا يكون على الأوطان وهناك هدف أساسي من هذه المفاوضات هو وقف إطلاق النار ليصار بعدها إلى التفاوض التكتيكي ولكن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه".ورداً على كل المواقف اللبنانية المطالبة بالحياد، قال عز الدين: "لبنان وبحسب اتفاق الطائف عربي الهوية والانتماء، كما أنّه جزء لا يتجزأ من جامعة الدول العربية، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة، وبالتالي كلها عوامل دفعت حزب الله لفتح هذه الجبهة ونصرةً للشعب الفلسطيني من جهة، وكون الهدف الثاني بعد غزة للجيش الإسرائيلي هو لبنان من جهة ثانية".

https://sarabic.ae/20240620/إسرائيل-تهدد-حزب-الله-إذا-انقطعت-الكهرباء-عندنا-لساعات-ستنقطع-لأشهر-في-لبنان-فيديو-1090017611.html

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