هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن وقوع انفجارات في محيط سفينة تجارية بخليج عدن

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
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123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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كواليس السينما
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240622/هيئة-بحرية-بريطانية-تبلغ-عن-وقوع-انفجارات-في-محيط-سفينة-تجارية-بخليج-عدن-1090058266.html
هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن وقوع انفجارات في محيط سفينة تجارية بخليج عدن
هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن وقوع انفجارات في محيط سفينة تجارية بخليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم السبت، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T02:19+0000
2024-06-22T02:19+0000
أنصار الله
بريطانيا
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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القاهرة - سبوتنيك وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط السفينة على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".وأضافت أنه " تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواته إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sarabic.ae/20240621/الخارجية-الكويتية-تدعو-مواطنيها-إلى-مغادرة-لبنان-في-أقرب-وقت-ممكن-1090057452.html
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أنصار الله, بريطانيا, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أنصار الله, بريطانيا, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن وقوع انفجارات في محيط سفينة تجارية بخليج عدن

02:19 GMT 22.06.2024
© Sputnikالإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم السبت، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن.
القاهرة - سبوتنيك وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط السفينة على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".
وأضافت أنه " تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواته إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
الخارجية الكويتية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن
أمس, 22:13 GMT
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصليب الأحمر يؤكد تعرض مكتبه في غزة لقصف إسرائيلي ومقتل العشرات00:10 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودهاأمس, 05:19 GMT
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