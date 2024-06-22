https://sarabic.ae/20240622/هيئة-بحرية-بريطانية-تبلغ-عن-وقوع-انفجارات-في-محيط-سفينة-تجارية-بخليج-عدن-1090058266.html
هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن وقوع انفجارات في محيط سفينة تجارية بخليج عدن
هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن وقوع انفجارات في محيط سفينة تجارية بخليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم السبت، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T02:19+0000
2024-06-22T02:19+0000
2024-06-22T02:19+0000
أنصار الله
بريطانيا
العالم العربي
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/01/1084630134_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_92d719a2e5847b1b86eaffe960ac6ec0.png
القاهرة - سبوتنيك وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط السفينة على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".وأضافت أنه " تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواته إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sarabic.ae/20240621/الخارجية-الكويتية-تدعو-مواطنيها-إلى-مغادرة-لبنان-في-أقرب-وقت-ممكن-1090057452.html
بريطانيا
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/01/1084630134_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_9205d686d1a99f03752e7dee5806c3f2.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أنصار الله, بريطانيا, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
أنصار الله, بريطانيا, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
هيئة بحرية بريطانية تبلغ عن وقوع انفجارات في محيط سفينة تجارية بخليج عدن
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم السبت، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن.
القاهرة - سبوتنيك وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر موقعها، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط السفينة على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".
وأضافت أنه " تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي
"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواته إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.