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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
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27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
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عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
10:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
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30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
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اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
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31 د
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20240620/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-قوارب-مسيرة-وطائرتين-مسيرتين-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1090024072.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في البحر الأحمر. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T23:45+0000
2024-06-20T23:45+0000
الجيش الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة قوارب غير مأهولة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر وطائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر".وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240620/جماعة-أنصار-الله-تقول-إنها-استخدمت-أسلحة-بحرية-جديدة-في-استهداف-السفينة-تيوتر-1090000766.html
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الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر

23:45 GMT 20.06.2024
© Sputnikالإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة قوارب غير مأهولة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر وطائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر".
المتحدث العسكري لـأنصار الله، العميد يحيى سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
"أنصار الله": استخدمنا أسلحة بحرية جديدة في استهداف السفينة "تيوتر"
00:04 GMT
وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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