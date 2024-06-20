https://sarabic.ae/20240620/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-قوارب-مسيرة-وطائرتين-مسيرتين-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1090024072.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 4 قوارب مسيرة وطائرتين مسيرتين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في البحر الأحمر. 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T23:45+0000

2024-06-20T23:45+0000

2024-06-20T23:45+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة قوارب غير مأهولة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر وطائرتين مسيرتين فوق البحر الأحمر".وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240620/جماعة-أنصار-الله-تقول-إنها-استخدمت-أسلحة-بحرية-جديدة-في-استهداف-السفينة-تيوتر-1090000766.html

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الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن