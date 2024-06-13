https://sarabic.ae/20240613/القيادة-المركزية-الأمريكية-أنصار-الله-تستهدف-سفينة-أوكرانية-في-خليج-عدن-1089840228.html
القيادة المركزية الأمريكية: "أنصار الله" تستهدف سفينة أوكرانية في خليج عدن
القيادة المركزية الأمريكية: "أنصار الله" تستهدف سفينة أوكرانية في خليج عدن
سبوتنيك عربي
ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخين "كروز" مضادين للسفن على سفينة شحن مملوكة لأوكرانيا في خليج عدن، مما أدى إلى نشوب... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T20:36+0000
2024-06-13T20:36+0000
2024-06-13T20:36+0000
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وفي بيان للقيادة المركزية الأمريكية نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيه أن "جماعة "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخين كروز مضادين للسفن في خليج عدن، وأصاب كلا الصاروخين سفينة الشحن "فيربينا"، وهي سفينة شحن مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا... وأبلغت سفينة "فيربينا" عن وقوع أضرار ونشوب حريق على متنها، وأصيب بحار مدني بجروح خطيرة أثناء الهجوم".وكانت قد أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، في وقت سابق اليوم الخميس، أن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة، وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بُعد نحو 129 ميلا بحريا شرق عدن في اليمن.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن السفينة كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية.وفي وقت سابق اليوم، صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، بأن الجماعة "ستقوم في المرحلة الرابعة من التصعيد بعمليات مشتركة مع الفصائل العراقية".وقال الحوثي، في كلمة له، إن "عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعما لغزة ارتفع إلى 145 سفينة"، مشيرا إلى أن "التحالف الأمريكي البريطاني شن 22 غارة في محافظات الحديدة وصنعاء وريمة هذا الأسبوع".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240613/سفينة-تجارية-تبلغ-عن-إصابتها-بصاروخ-قبالة-سواحل-اليمن-1089832077.html
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أنصار الله, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أنصار الله, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى
القيادة المركزية الأمريكية: "أنصار الله" تستهدف سفينة أوكرانية في خليج عدن
ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن جماعة "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخين "كروز" مضادين للسفن على سفينة شحن مملوكة لأوكرانيا في خليج عدن، مما أدى إلى نشوب حريق على متنها وإصابة أحد البحارة بجروح خطيرة.
وفي بيان للقيادة المركزية الأمريكية نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، جاء فيه أن "جماعة "أنصار الله" اليمنية أطلقت صاروخين كروز مضادين للسفن في خليج عدن، وأصاب كلا الصاروخين سفينة الشحن "فيربينا"، وهي سفينة شحن مملوكة لأوكرانيا وترفع علم بالاو وتديرها بولندا... وأبلغت سفينة "فيربينا" عن وقوع أضرار ونشوب حريق على متنها، وأصيب بحار مدني بجروح خطيرة أثناء الهجوم".
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، تم إجلاء البحار الجريح بواسطة طائرة أمريكية.
وكانت قد أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، في وقت سابق اليوم الخميس، أن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة، وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بُعد نحو 129 ميلا بحريا شرق عدن في اليمن.
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن السفينة كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية.
وتقدر "أمبري" أن السفينة تتوافق مع "مواصفات السفن التي يستهدفها الحوثيون"، وفق الصحيفة.
وفي وقت سابق اليوم، صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، بأن الجماعة "ستقوم في المرحلة الرابعة من التصعيد بعمليات مشتركة مع الفصائل العراقية".
وقال الحوثي، في كلمة له
، إن "عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعما لغزة ارتفع إلى 145 سفينة"، مشيرا إلى أن "التحالف الأمريكي البريطاني شن 22 غارة في محافظات الحديدة وصنعاء وريمة هذا الأسبوع".
وأضاف أن "أنصار الله نفذت هذا الأسبوع عمليتين مهمتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة واستهدفت أهدافاً مهمة ومؤثرة"، مؤكدا أن "التصعيد في إطار المرحلة الرابعة مستمر وفعال ويجري تطويره إلى ما هو أكثر قوة".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.