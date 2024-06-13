https://sarabic.ae/20240613/سفينة-تجارية-تبلغ-عن-إصابتها-بصاروخ-قبالة-سواحل-اليمن-1089832077.html

سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن

سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، أن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة، وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بُعد نحو 129 ميلا بحريا شرق عدن في... 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T15:23+0000

2024-06-13T15:23+0000

2024-06-13T15:23+0000

طوفان الأقصى

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/03/1086610891_0:94:3073:1823_1920x0_80_0_0_b372b4f55d0be283a699721c6618dff9.jpg

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن السفينة كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية.وتقدر "أمبري" أن السفينة تتوافق مع "مواصفات السفن التي يستهدفها الحوثيون"، وفق الصحيفة.وفي وقت سابق اليوم، صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، بأن الجماعة "ستقوم في المرحلة الرابعة من التصعيد بعمليات مشتركة مع الفصائل العراقية".وقال الحوثي، في كلمة له، إن "عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعما لغزة ارتفع إلى 145 سفينة"، مشيرا إلى أن "التحالف الأمريكي البريطاني شن 22 غارة في محافظات الحديدة وصنعاء وريمة هذا الأسبوع".وأضاف أن "أنصار الله نفذت هذا الأسبوع عمليتين مهمتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة واستهدفت أهدافاً مهمة ومؤثرة"، مؤكدا أن "التصعيد في إطار المرحلة الرابعة مستمر وفعال ويجري تطويره إلى ما هو أكثر قوة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20240613/الحوثي-يعلن-ارتفاع-عدد-السفن-المستهدفة-المرتبطة-بإسرائيل-وأمريكا-وبريطانيا-إلى-145-1089829024.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار