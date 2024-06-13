https://sarabic.ae/20240613/سفينة-تجارية-تبلغ-عن-إصابتها-بصاروخ-قبالة-سواحل-اليمن-1089832077.html
سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن
سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، أن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة، وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بُعد نحو 129 ميلا بحريا شرق عدن في... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T15:23+0000
2024-06-13T15:23+0000
2024-06-13T15:23+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن السفينة كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية.وتقدر "أمبري" أن السفينة تتوافق مع "مواصفات السفن التي يستهدفها الحوثيون"، وفق الصحيفة.وفي وقت سابق اليوم، صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، بأن الجماعة "ستقوم في المرحلة الرابعة من التصعيد بعمليات مشتركة مع الفصائل العراقية".وقال الحوثي، في كلمة له، إن "عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعما لغزة ارتفع إلى 145 سفينة"، مشيرا إلى أن "التحالف الأمريكي البريطاني شن 22 غارة في محافظات الحديدة وصنعاء وريمة هذا الأسبوع".وأضاف أن "أنصار الله نفذت هذا الأسبوع عمليتين مهمتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة واستهدفت أهدافاً مهمة ومؤثرة"، مؤكدا أن "التصعيد في إطار المرحلة الرابعة مستمر وفعال ويجري تطويره إلى ما هو أكثر قوة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240613/الحوثي-يعلن-ارتفاع-عدد-السفن-المستهدفة-المرتبطة-بإسرائيل-وأمريكا-وبريطانيا-إلى-145-1089829024.html
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طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
سفينة تجارية تبلغ عن إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، أن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة، وأبلغت عن إصابتها بصاروخ على بُعد نحو 129 ميلا بحريا شرق عدن في اليمن.
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن السفينة كانت في طريقها من ماليزيا إلى مدينة البندقية الإيطالية.
وتقدر "أمبري" أن السفينة تتوافق مع "مواصفات السفن التي يستهدفها الحوثيون"، وفق الصحيفة.
وفي وقت سابق اليوم، صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، بأن الجماعة "ستقوم في المرحلة الرابعة من التصعيد بعمليات مشتركة مع الفصائل العراقية".
وقال الحوثي، في كلمة له
، إن "عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعما لغزة ارتفع إلى 145 سفينة"، مشيرا إلى أن "التحالف الأمريكي البريطاني شن 22 غارة في محافظات الحديدة وصنعاء وريمة هذا الأسبوع".
وأضاف أن "أنصار الله نفذت هذا الأسبوع عمليتين مهمتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة واستهدفت أهدافاً مهمة ومؤثرة"، مؤكدا أن "التصعيد في إطار المرحلة الرابعة مستمر وفعال ويجري تطويره إلى ما هو أكثر قوة".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.