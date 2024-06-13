https://sarabic.ae/20240613/الحوثي-يعلن-ارتفاع-عدد-السفن-المستهدفة-المرتبطة-بإسرائيل-وأمريكا-وبريطانيا-إلى-145-1089829024.html

الحوثي يعلن ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا إلى 145

الحوثي يعلن ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا إلى 145

سبوتنيك عربي

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، أن جماعته "ستقوم في المرحلة الرابعة من التصعيد بعمليات مشتركة مع الفصائل العراقية". 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T14:29+0000

2024-06-13T14:29+0000

2024-06-13T14:33+0000

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وقال الحوثي، في كلمة له، إن "عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، دعما لغزة ارتفع إلى 145 سفينة"، مشيرا إلى أن "التحالف الأمريكي البريطاني شن 22 غارة في محافظات الحديدة وصنعاء وريمة هذا الأسبوع".وأضاف أن "أنصار الله نفذت هذا الأسبوع عمليتين مهمتين بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة واستهدفت أهدافاً مهمة ومؤثرة"، مؤكدا أن "التصعيد في إطار المرحلة الرابعة مستمر وفعال ويجري تطويره إلى ما هو أكثر قوّة".وأكد زعيم أنصار الله، خلال كلمته، "مقتل اثنين، وإصابة 9 آخرين نتيجة قصف العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة ريمة غرب اليمن".وجدد الطيران الأمريكي والبريطاني، في وقت سابق اليوم، غاراته الجوية على محافظة الحديدة اليمنية.ونقل موقع "أنصار الله" عن مصدر أمني، قوله إن "طيران العدوان شن غارتين جويتين على مديرية الصليف"، لافتًا إلى أن "طيران العدوان شن يوم أمس غارتين على مديرية التحيتا وغارة جوية على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة".ونفذت أمريكا وبريطانيا، في وقت سابق، غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة ريمَّة غربي اليمن.وأفاد مصدر محلي لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بغارتين أبراج إرسال إذاعية والمجمع الحكومي في مديرية الجَّبين مركز محافظة ريمَّة، مضيفًا أن الغارتين أسفرتا عن جرح 5 أشخاص إصابة أحدهم بليغة.ويأتي القصف الجوي على مواقع "أنصار الله" في محافظة ريمَّة المجاورة لمحافظة الحديدة (غربي اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، بعد إعلان الجماعة استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مسيّر وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

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https://sarabic.ae/20240612/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-3-منصات-إطلاق-صواريخ-لـأنصار-الله-وتضرر-سفينة-بهجوم-بزورق-مسير-1089801893.html

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