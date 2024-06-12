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روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
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183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240612/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-3-منصات-إطلاق-صواريخ-لـأنصار-الله-وتضرر-سفينة-بهجوم-بزورق-مسير-1089801893.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ لـ"أنصار الله" وتضرر سفينة بهجوم بزورق مسير
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ لـ"أنصار الله" وتضرر سفينة بهجوم بزورق مسير
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن قواته دمرت منصات إطلاق صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى تضرر سفينة تجارية... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T23:49+0000
2024-06-12T23:49+0000
الجيش الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إن "قواتها دمرت في الـ 24 ساعة الماضية، بنجاح ثلاث منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وطائرة من دون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".وأضافت: "بشكل منفصل، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".وذكرت أن "سفينة سطحية بدون طيار تابعة للحوثيين ضربت سفينة إم/ في (توتور)، وهي سفينة ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتديرها اليونان، في البحر الأحمر، مما تسبب في حدوث فيضانات شديدة وإلحاق أضرار بغرفة المحرك"، مشيرةً إلى "رسو سفينة (توتور) مؤخراً في روسيا".واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".وخلال الساعات الماضية، نفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية، غارتين جويتين على أبراج إرسال إذاعية في محافظة ريمة (غرب اليمن)، أسفرتا عن إصابة 5 أشخاص، واستهدفتا بغارتين تحركات لـ "أنصار الله" في ساحل منطقة الفازَّة بمديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، كما قصفت بغارة أخرى منطقة الجبَّانة غرب مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر لـ "سبوتنيك".وتأتي التطورات غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق، وذلك على خلفية انتهاك الشركة المالكة لها قرار الجماعة حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240612/قصف-جوي-أمريكي-وبريطاني-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-محافظة-ريمة-اليمنية-1089801679.html
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الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ لـ"أنصار الله" وتضرر سفينة بهجوم بزورق مسير

23:49 GMT 12.06.2024
© Sputnikاليمن
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، أن قواته دمرت منصات إطلاق صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في مناطق سيطرتها، مشيراً إلى تضرر سفينة تجارية يونانية إثر استهدافها بزورق مُسير للجماعة في البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إن "قواتها دمرت في الـ 24 ساعة الماضية، بنجاح ثلاث منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وطائرة من دون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة ريمة اليمنية
23:20 GMT
وأضافت: "بشكل منفصل، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".
وذكرت أن "سفينة سطحية بدون طيار تابعة للحوثيين ضربت سفينة إم/ في (توتور)، وهي سفينة ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتديرها اليونان، في البحر الأحمر، مما تسبب في حدوث فيضانات شديدة وإلحاق أضرار بغرفة المحرك"، مشيرةً إلى "رسو سفينة (توتور) مؤخراً في روسيا".
واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أن "هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".
وخلال الساعات الماضية، نفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية، غارتين جويتين على أبراج إرسال إذاعية في محافظة ريمة (غرب اليمن)، أسفرتا عن إصابة 5 أشخاص، واستهدفتا بغارتين تحركات لـ "أنصار الله" في ساحل منطقة الفازَّة بمديرية التُحَّيتا جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، كما قصفت بغارة أخرى منطقة الجبَّانة غرب مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر لـ "سبوتنيك".
وتأتي التطورات غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق، وذلك على خلفية انتهاك الشركة المالكة لها قرار الجماعة حظر الدخول إلى موانئ إسرائيل.
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو وصورأمس, 21:15 GMT
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