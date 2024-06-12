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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
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تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
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29 د
مرايا العلوم
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20240612/قصف-جوي-أمريكي-وبريطاني-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-محافظة-ريمة-اليمنية-1089801679.html
قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة ريمة اليمنية
قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة ريمة اليمنية
سبوتنيك عربي
نفذت أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة ريمَّة غربي اليمن. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
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2024-06-12T23:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بغارتين أبراج إرسال إذاعية والمجمع الحكومي في مديرية الجَّبين مركز محافظة ريمَّة.وأضاف أن الغارتين أسفرت عن جرح 5 أشخاص إصابة أحدهم بليغة.ويأتي القصف الجوي على مواقع "أنصار الله" في محافظة ريمَّة المجاورة لمحافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، غداة إعلان الجماعة استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240612/أنصار-الله-تستهدف-سفينة-في-البحر-الأحمر-وتنفذ-هجومين-مشتركين-مع-فصائل-عراقية-ضد-إسرائيل-1089801377.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أنصار الله

قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة ريمة اليمنية

23:20 GMT 12.06.2024
© AP Photo / Shohdi Alsofiصنعاء
صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Shohdi Alsofi
تابعنا عبر
نفذت أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة ريمَّة غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بغارتين أبراج إرسال إذاعية والمجمع الحكومي في مديرية الجَّبين مركز محافظة ريمَّة.
الدخان والنيران يتصاعدان من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية في أعقاب هجوم من جماعة أنصار الله، 25 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
"أنصار الله" تستهدف سفينة في البحر الأحمر وتنفذ هجومين مشتركين مع فصائل عراقية ضد إسرائيل
22:39 GMT
وأضاف أن الغارتين أسفرت عن جرح 5 أشخاص إصابة أحدهم بليغة.
ويأتي القصف الجوي على مواقع "أنصار الله" في محافظة ريمَّة المجاورة لمحافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، غداة إعلان الجماعة استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو وصور21:15 GMT
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