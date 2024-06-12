https://sarabic.ae/20240612/قصف-جوي-أمريكي-وبريطاني-على-مواقع-لـأنصار-الله-في-محافظة-ريمة-اليمنية-1089801679.html
قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة ريمة اليمنية
قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة ريمة اليمنية
سبوتنيك عربي
نفذت أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة ريمَّة غربي اليمن. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T23:20+0000
2024-06-12T23:20+0000
2024-06-12T23:20+0000
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أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بغارتين أبراج إرسال إذاعية والمجمع الحكومي في مديرية الجَّبين مركز محافظة ريمَّة.وأضاف أن الغارتين أسفرت عن جرح 5 أشخاص إصابة أحدهم بليغة.ويأتي القصف الجوي على مواقع "أنصار الله" في محافظة ريمَّة المجاورة لمحافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، غداة إعلان الجماعة استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240612/أنصار-الله-تستهدف-سفينة-في-البحر-الأحمر-وتنفذ-هجومين-مشتركين-مع-فصائل-عراقية-ضد-إسرائيل-1089801377.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أنصار الله
قصف جوي أمريكي وبريطاني على مواقع لـ"أنصار الله" في محافظة ريمة اليمنية
نفذت أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في محافظة ريمَّة غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وأفاد مصدر محلي لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بغارتين أبراج إرسال إذاعية والمجمع الحكومي في مديرية الجَّبين مركز محافظة ريمَّة.
وأضاف أن الغارتين أسفرت عن جرح 5 أشخاص إصابة أحدهم بليغة.
ويأتي القصف الجوي على مواقع "أنصار الله" في محافظة ريمَّة المجاورة لمحافظة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، غداة إعلان الجماعة استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر
، بزورق مُسير وعدد من الطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.