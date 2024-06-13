https://sarabic.ae/20240613/إعلام-يمني-غارتان-من-التحالف-الأمريكي-البريطاني-على-مديرية-الصليف-في-الحديدة-1089815838.html
إعلام يمني: غارتان من التحالف الأمريكي البريطاني على مديرية الصليف في الحديدة
إعلام يمني: غارتان من التحالف الأمريكي البريطاني على مديرية الصليف في الحديدة
سبوتنيك عربي
جدد الطيران الأمريكي والبريطاني، اليوم الخميس، غاراته الجوية على محافظة الحديدة اليمنية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T12:38+0000
2024-06-13T12:38+0000
2024-06-13T12:38+0000
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ونقل موقع "أنصار الله" عن مصدر أمني، قوله إن "طيران العدوان شن غارتين جويتين على مديرية الصليف"، لافتًا إلى أن "طيران العدوان شن يوم أمس غارتين على مديرية التحيتا وغارة جوية على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة".ونفذت أمريكا وبريطانيا، في وقت سابق، غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة ريمَّة غربي اليمن.وأفاد مصدر محلي لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بغارتين أبراج إرسال إذاعية والمجمع الحكومي في مديرية الجَّبين مركز محافظة ريمَّة، مضيفًا أن الغارتين أسفرت عن جرح 5 أشخاص إصابة أحدهم بليغة.ويأتي القصف الجوي على مواقع "أنصار الله" في محافظة ريمَّة المجاورة لمحافظة الحديدة (غربي اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، بعد إعلان الجماعة استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بزورق مسيّر وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240612/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-3-منصات-إطلاق-صواريخ-لـأنصار-الله-وتضرر-سفينة-بهجوم-بزورق-مسير-1089801893.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, العالم العربي
إعلام يمني: غارتان من التحالف الأمريكي البريطاني على مديرية الصليف في الحديدة
جدد الطيران الأمريكي والبريطاني، اليوم الخميس، غاراته الجوية على محافظة الحديدة اليمنية.
ونقل موقع
"أنصار الله" عن مصدر أمني، قوله إن "طيران العدوان شن غارتين جويتين على مديرية الصليف"، لافتًا إلى أن "طيران العدوان شن يوم أمس غارتين على مديرية التحيتا وغارة جوية على منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة".
ونفذت أمريكا وبريطانيا، في وقت سابق، غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله"
اليمنية في محافظة ريمَّة غربي اليمن.
وأفاد مصدر محلي لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بغارتين أبراج إرسال إذاعية والمجمع الحكومي في مديرية الجَّبين مركز محافظة ريمَّة، مضيفًا أن الغارتين أسفرت عن جرح 5 أشخاص إصابة أحدهم بليغة.
ويأتي القصف الجوي على مواقع "أنصار الله" في محافظة ريمَّة المجاورة لمحافظة الحديدة (غربي اليمن) الساحلية جنوب البحر الأحمر، بعد إعلان الجماعة استهداف السفينة "توتور" في البحر الأحمر
، بزورق مسيّر وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مؤكدةً إصابة السفينة إصابة بالغة وأنها معرضة للغرق.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.