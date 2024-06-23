https://sarabic.ae/20240623/الجيش-الأمريكي-ينفي-قصف-أنصار-الله-لحاملة-الطائرات-آيزنهاور-1090096681.html

الجيش الأمريكي ينفي قصف "أنصار الله" لحاملة الطائرات "آيزنهاور"

الجيش الأمريكي ينفي قصف "أنصار الله" لحاملة الطائرات "آيزنهاور"

سبوتنيك عربي

أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أمس السبت، نفيا لما قالته جماعة "أنصار الله" اليمنية، بشأن شنها هجوما على حاملة الطائرات "آيزنهاور". 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T10:18+0000

2024-06-23T10:18+0000

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ونشرت "سنتكوم" بيانا عبر منصة "إكس"، قالت فيه: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتدمير ثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".وأوضحت أن "أنصار الله" أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية مضادة للسفن من منطقة تسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن باتجاه خليج عدن"، مؤكدة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".وأضاف البيان الأمريكي: "تقرر أن هذه الاسلحة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".واستنكر البيان ما وصفه بـ"الادعاءات الأخيرة حول الهجوم الناجح الذي شنته قوات "أنصار الله" على حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"(CVN-69)"، مؤكدا أنها "كاذبة بشكل قاطع".واختتمت القيادة المركزية الأمريكية، بالتأكيد على "أن هذا السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل "أنصار الله" المدعومين من إيران، يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".وأعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء أمس السبت، استهداف سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحرين العربي والأحمر بصواريخ بالستية ومجنحة.وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "Transworld navigator" في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية"، مؤكدا أن "العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة".وأضاف سريع أن "القوة الصاروخية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".وأكد البيان أن "جماعة "أنصار الله" ستواصل تنفيذ العمليات العسكرية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وشن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، في وقت سابق من يوم أمس السبت، 4 غارات جوية على مديرية اللُحَيّة في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.وأعلنت هيئة ملاحة بريطانية، في وقت سابق، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط سفينته على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".وأضافت أنه "تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

https://sarabic.ae/20240620/زعيم-أنصار-الله-البحرية-الأمريكية-تواجه-أعنف-قتال-لها-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1090021031.html

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