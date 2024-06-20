https://sarabic.ae/20240620/زعيم-أنصار-الله-البحرية-الأمريكية-تواجه-أعنف-قتال-لها-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1090021031.html

زعيم "أنصار الله": البحرية الأمريكية تواجه أعنف قتال لها منذ الحرب العالمية الثانية

زعيم "أنصار الله": البحرية الأمريكية تواجه أعنف قتال لها منذ الحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، ارتفاع عدد السفن التي تم استهدافها، إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا،... 20.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-20T17:43+0000

2024-06-20T17:43+0000

2024-06-20T17:43+0000

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وقال الحوثي، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله": "على مستوى هذا الأسبوع، كان هناك 10 عمليات نفذت بـ26 صاروخاً باليستياً ومجنحاً ومسيرة وزوقاً واستهدفت 8 سفن".وأضاف أن "إجمالي السفن المستهدفة والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، تبلغ 153 سفينة".وذكر أنه "من أبرز عمليات هذا الأسبوع، استهداف حاملة الطائرات "آيزنهاور" الأمريكية، للمرة الثالثة، شمال البحر الأحمر بالصواريخ، ومطاردتها".واعتبر أن "من أبرز المستجدات غرق السفينة "توتور" بعد عملية نوعية للقوات البحرية".وكشف الحوثي أن "منتسبي القوات البحرية تمكنوا من الصعود إلى السفينة، وقاموا بتفخيخها وتفجيرها بعد إصابتها بزورق حربي".وأشار بالقول: "هناك سفينة ثانية توشك على الغرق في خليج عدن"، في إشارة إلى السفينة "فيربينا"، التي أعلنت "أنصار الله" استهدافها، يوم الخميس الماضي.ورأى أن "تأثير العمليات البحرية كبير ومتصاعد على الأمريكي والبريطاني"، مضيفاً: "أصبح العجز في منع العمليات واضحاً ومعترفا به في أوساط الأعداء".وأردف الحوثي بالقول إن "تأثير العمليات البحرية على الوضع الاقتصادي متزايد إلى مستوى أن مصدري الملابس والإلكترونيات إلى أمريكا، يستخدمون الشحن الجوي المكلف".وأكد زعيم جماعة "أنصار الله"، أن "التطوير للأسلحة والقدرات القتالية في اليمن هو عمل مستمر"، مضيفاً: "العدو يدرك تجاوز ما لديه من إمكانيات وتقنيات في الإعاقة والاعتراض أو في الاستهداف في العمليات والسعي إلى منعها".وأشار الحوثي إلى "تنفيذ 24 غارة أمريكية وبريطانية على اليمن"، معتبراً أنه "لم يكن لها أي تأثير".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20240620/جماعة-أنصار-الله-تقول-إنها-استخدمت-أسلحة-بحرية-جديدة-في-استهداف-السفينة-تيوتر-1090000766.html

https://sarabic.ae/20240609/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-المدمرة-البريطانية-دايموند--في-البحر-الأحمر-1089670343.html

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