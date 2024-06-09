https://sarabic.ae/20240609/أنصار-الله-اليمنية-تعلن-استهداف-المدمرة-البريطانية-دايموند--في-البحر-الأحمر-1089670343.html
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T13:20+0000
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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانيةَ "دايموند" في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة".وأضاف البيان أن "سفينةُ "Norderney" أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها، وسفينة "MSC Tavvishi" وذلك في البحر العربي وقد أصيبت إصابة مباشرة.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240607/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورقين-و8-مسيرات-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1089597173.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانيةَ "دايموند" في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة".
وتابع البيان: "نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الوصو إلى موانئِ فلسطين".
وأضاف البيان أن "سفينةُ "Norderney" أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى نشوبِ الحريقِ فيها، وسفينة "MSC Tavvishi" وذلك في البحر العربي وقد أصيبت إصابة مباشرة.
وأشار البيان إلى أن العمليتين نفذتا بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي
أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.