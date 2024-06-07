https://sarabic.ae/20240607/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورقين-و8-مسيرات-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1089597173.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورقين و8 مسيرات لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورقين و8 مسيرات لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، أن قواته تمكنت من تدمير 8 طائرات مسيّرة وزورقين مسيّرين، تم إطلاقهما من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T07:02+0000
2024-06-07T07:02+0000
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وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، الخميس، أنه "بشكل منفصل، نجحت سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر".وأشار البيان إلى أن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".وأضاف أن "ذلك كان يمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".كما أكد البيان أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20240606/أنصار-الله-تعلن-استهداف-ميناء-حيفا-في-هجوم-جوي-مشترك-مع-الفصائل-العراقية-1089579058.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورقين و8 مسيرات لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
أعلن الجيش الأمريكي، أن قواته تمكنت من تدمير 8 طائرات مسيّرة وزورقين مسيّرين، تم إطلاقهما من مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر.
وذكرت
القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، الخميس، أنه "بشكل منفصل، نجحت سفينة تابعة للتحالف في الاشتباك مع طائرة بدون طيار تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق البحر الأحمر".
وأشار البيان إلى أن "الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
وأضاف أن "ذلك كان يمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
كما أكد البيان أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي
أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّا وكيفا".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.