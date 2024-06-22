https://sarabic.ae/20240622/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-وحاملة-طائرات-أمريكية-في-البحرين-الأحمر-والعربي-1090075890.html

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحرين الأحمر والعربي

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مساء اليوم السبت، استهداف سفينة وحاملة طائرات أمريكية في البحرين العربي والأحمر بصواريخ باليستية... 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T15:29+0000

2024-06-22T15:29+0000

2024-06-22T15:29+0000

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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "القوات البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة "Transworld navigator" في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخِ البالستية، مؤكدا أن العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة.وأضاف سريع أن "القوة الصاروخية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".وأكد البيان أن "جماعة أنصار الله ستواصل تنفيذ العمليات العسكرية إسناداً وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وشن الطيران الحربي الأمريكي والبريطاني، في وقت سابق اليوم، 4 غارات جوية على مديرية اللُحَيّة في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.وأعلنت هيئة ملاحة بريطانية، في وقت سابق اليوم، وقوع هجوم على سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن في خليج عدن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن "قبطان سفينة تجارية أبلغ بوقوع انفجارات في محيط سفينته على بعد 126 ميلاً بحرياً شرق عدن، اليمن".وأضافت أنه "تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وتتجه السفينة إلى ميناء التوقف التالي"، مشيرةً إلى "أن السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواته إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالقطاع.

https://sarabic.ae/20240620/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-4-قوارب-مسيرة-وطائرتين-مسيرتين-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1090024072.html

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