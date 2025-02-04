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واشنطن: إيران تسعى لإيجاد طريق سريع لصناعة القنبلة النووية
واشنطن: إيران تسعى لإيجاد طريق سريع لصناعة القنبلة النووية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية مقتنعة بأن إيران تحاول إيجاد وسيلة لتصنيع قنبلة نووية بأسرع وقت ممكن، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T04:56+0000
2025-02-04T05:15+0000
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وأفادت صحيفة أمريكية بأن تقييمًا استخباراتيًا أشار إلى أن مصممي الأسلحة والعلماء الإيرانيين يبحثون عن "اختصار" يمكنهم من تحويل مخزونهم المتزايد من الوقود النووي إلى سلاح نووي فعال في غضون أشهر، بدلاً من أن يستغرق الأمر عامًا أو أكثر، وذلك في حال قررت طهران تغيير نهجها الحالي.وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات الاستخباراتية جُمعت في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ثم تم تمريرها إلى الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب.وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن هذا الموضوع من المرجح أن يُطرح خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء.وفي عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي قضى برفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي. وفي عهد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/آيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخليةً بشكل خاص عن القيود المتعلقة بالبحوث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250202/إيران-برنامجنا-النووي-لا-لبس-فيه-وعرضناه-بشكل-كامل-وشفاف-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية--1097413284.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

واشنطن: إيران تسعى لإيجاد طريق سريع لصناعة القنبلة النووية

04:56 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 05:15 GMT 04.02.2025)
© AFP 2023 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AFP 2023 / Majid Asgaripour
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية مقتنعة بأن إيران تحاول إيجاد وسيلة لتصنيع قنبلة نووية بأسرع وقت ممكن، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.
وأفادت صحيفة أمريكية بأن تقييمًا استخباراتيًا أشار إلى أن مصممي الأسلحة والعلماء الإيرانيين يبحثون عن "اختصار" يمكنهم من تحويل مخزونهم المتزايد من الوقود النووي إلى سلاح نووي فعال في غضون أشهر، بدلاً من أن يستغرق الأمر عامًا أو أكثر، وذلك في حال قررت طهران تغيير نهجها الحالي.
مؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
إيران: برنامجنا النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية للطاقة الذرية
2 فبراير, 20:39 GMT
وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات الاستخباراتية جُمعت في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ثم تم تمريرها إلى الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب.
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن هذا الموضوع من المرجح أن يُطرح خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء.
وفي عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي قضى برفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي.
وفي عهد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/آيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخليةً بشكل خاص عن القيود المتعلقة بالبحوث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:06 GMT
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