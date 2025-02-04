https://sarabic.ae/20250204/واشنطن-إيران-تسعى-لإيجاد-طريق-سريع-لصناعة-القنبلة-النووية-1097447780.html
واشنطن: إيران تسعى لإيجاد طريق سريع لصناعة القنبلة النووية
واشنطن: إيران تسعى لإيجاد طريق سريع لصناعة القنبلة النووية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية مقتنعة بأن إيران تحاول إيجاد وسيلة لتصنيع قنبلة نووية بأسرع وقت ممكن، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T04:56+0000
2025-02-04T04:56+0000
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وأفادت صحيفة أمريكية بأن تقييمًا استخباراتيًا أشار إلى أن مصممي الأسلحة والعلماء الإيرانيين يبحثون عن "اختصار" يمكنهم من تحويل مخزونهم المتزايد من الوقود النووي إلى سلاح نووي فعال في غضون أشهر، بدلاً من أن يستغرق الأمر عامًا أو أكثر، وذلك في حال قررت طهران تغيير نهجها الحالي.وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات الاستخباراتية جُمعت في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ثم تم تمريرها إلى الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب.وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن هذا الموضوع من المرجح أن يُطرح خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء.وفي عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي قضى برفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي. وفي عهد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/آيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخليةً بشكل خاص عن القيود المتعلقة بالبحوث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250202/إيران-برنامجنا-النووي-لا-لبس-فيه-وعرضناه-بشكل-كامل-وشفاف-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية--1097413284.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن: إيران تسعى لإيجاد طريق سريع لصناعة القنبلة النووية
04:56 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 05:15 GMT 04.02.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأمريكية مقتنعة بأن إيران تحاول إيجاد وسيلة لتصنيع قنبلة نووية بأسرع وقت ممكن، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين.
وأفادت صحيفة أمريكية بأن تقييمًا استخباراتيًا أشار إلى أن مصممي الأسلحة والعلماء الإيرانيين يبحثون عن "اختصار" يمكنهم من تحويل مخزونهم المتزايد من الوقود النووي إلى سلاح نووي فعال في غضون أشهر، بدلاً من أن يستغرق الأمر عامًا أو أكثر، وذلك في حال قررت طهران تغيير نهجها الحالي.
وأضافت الصحيفة أن هذه المعلومات الاستخباراتية جُمعت في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، ثم تم تمريرها إلى الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب.
وتشير "نيويورك تايمز" إلى أن هذا الموضوع من المرجح أن يُطرح خلال اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء.
وفي عام 2015، توصلت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران إلى اتفاق نووي قضى برفع العقوبات
مقابل تقييد برنامج إيران النووي.
وفي عهد ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/آيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخليةً بشكل خاص عن القيود المتعلقة بالبحوث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.