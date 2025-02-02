https://sarabic.ae/20250202/إيران-برنامجنا-النووي-لا-لبس-فيه-وعرضناه-بشكل-كامل-وشفاف-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية--1097413284.html

إيران: برنامجنا النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران: برنامجنا النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية للطاقة الذرية

سبوتنيك عربي

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "إيران تخضع لأشد عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية"، مؤكدا أن تفاعلات بلاده تهدف إلى درء الشر. 02.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-02T20:39+0000

2025-02-02T20:39+0000

2025-02-02T20:39+0000

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

الولايات المتحدة الأمريكية

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/04/1074294649_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6db607d6c3ba2e57b7504d8b18f84de.jpg

وأوضح إسلامي، في تصريحات له، أن "البرنامج النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية"، مؤكدا أن "القضايا التي يطرحونها بشأن البرنامج النووي الإيراني لا تصب إلا في اتجاه إيران فوبيا".وأضاف أن "من مصاديق التسيس في برنامجنا النووي تصريح مدير الوكالة بأن على إيران حل مشكلتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، متابعا: "فوائد الاتفاق النووي لم تتحقق بعد بالنسبة لإيران".وأكد إسلامي أن "معظم ما قاله الأوروبيون في المفاوضات الأخيرة هو أن العقوبات أصبحت في يد أمريكا"، مشددا على أن "لجوء الطرف الآخر إلى آلية "سناب باك" يعني نسف كل الاتفاقات، وهو ما أعلنت إيران بالفعل ردها عليه.يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.ولكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران. ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sarabic.ae/20250201/إيران-تحذر-من-أن-مهاجمة-مواقعها-النووية-قد-تؤدي-لحرب-شاملة-في-المنطقة-1097365772.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم