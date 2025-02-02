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https://sarabic.ae/20250202/إيران-برنامجنا-النووي-لا-لبس-فيه-وعرضناه-بشكل-كامل-وشفاف-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية--1097413284.html
إيران: برنامجنا النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية للطاقة الذرية
إيران: برنامجنا النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبوتنيك عربي
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "إيران تخضع لأشد عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية"، مؤكدا أن تفاعلات بلاده تهدف إلى درء الشر. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T20:39+0000
2025-02-02T20:39+0000
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وأوضح إسلامي، في تصريحات له، أن "البرنامج النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية"، مؤكدا أن "القضايا التي يطرحونها بشأن البرنامج النووي الإيراني لا تصب إلا في اتجاه إيران فوبيا".وأضاف أن "من مصاديق التسيس في برنامجنا النووي تصريح مدير الوكالة بأن على إيران حل مشكلتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، متابعا: "فوائد الاتفاق النووي لم تتحقق بعد بالنسبة لإيران".وأكد إسلامي أن "معظم ما قاله الأوروبيون في المفاوضات الأخيرة هو أن العقوبات أصبحت في يد أمريكا"، مشددا على أن "لجوء الطرف الآخر إلى آلية "سناب باك" يعني نسف كل الاتفاقات، وهو ما أعلنت إيران بالفعل ردها عليه.يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.ولكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران. ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250201/إيران-تحذر-من-أن-مهاجمة-مواقعها-النووية-قد-تؤدي-لحرب-شاملة-في-المنطقة-1097365772.html
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إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

إيران: برنامجنا النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية للطاقة الذرية

20:39 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemiمؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023.
مؤتمر صحفي في طهران بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافائيل غروسي، السبت 4 مارس/ آذار 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "إيران تخضع لأشد عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية"، مؤكدا أن تفاعلات بلاده تهدف إلى درء الشر.
وأوضح إسلامي، في تصريحات له، أن "البرنامج النووي لا لبس فيه وعرضناه بشكل كامل وشفاف للوكالة الدولية"، مؤكدا أن "القضايا التي يطرحونها بشأن البرنامج النووي الإيراني لا تصب إلا في اتجاه إيران فوبيا".
وأضاف أن "من مصاديق التسيس في برنامجنا النووي تصريح مدير الوكالة بأن على إيران حل مشكلتها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، متابعا: "فوائد الاتفاق النووي لم تتحقق بعد بالنسبة لإيران".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
إيران تحذر من أن مهاجمة مواقعها النووية قد تؤدي لحرب شاملة في المنطقة
أمس, 06:44 GMT
وأكد إسلامي أن "معظم ما قاله الأوروبيون في المفاوضات الأخيرة هو أن العقوبات أصبحت في يد أمريكا"، مشددا على أن "لجوء الطرف الآخر إلى آلية "سناب باك" يعني نسف كل الاتفاقات، وهو ما أعلنت إيران بالفعل ردها عليه.
يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
ولكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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