https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يكشف-المانع-الوحيد-أمام-استهداف-إيران-عسكريا-1097605660.html

ترامب يكشف "المانع الوحيد" أمام استهداف إيران عسكريا

ترامب يكشف "المانع الوحيد" أمام استهداف إيران عسكريا

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكداً أن إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق. 09.02.2025, سبوتنيك عربي

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2025-02-09T09:02+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

إسرائيل

العالم

الأخبار

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وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، قال ترامب: "أرغب في إبرام اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية، وأفضل ذلك على قصفها. لا أحد يريد أن يموت، وهم أيضاً لا يريدون ذلك".ورفض ترامب التطرق إلى تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع طهران، قائلاً: "بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسباً". وتابع: "يمكنني أن أخبرهم بما يجب عليهم سماعه، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدماً في ما يفكرون فيه حالياً. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء بذلك".يأتي ذلك بعد أن نفى ترامب الأسبوع الماضي وجود أي خطط أمريكية أو إسرائيلية لشنّ ضربة عسكرية ضد إيران، مشدداً على أنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، داعياً إلى بدء العمل عليه فوراً.يشار إلى أنه في 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.وفي 2018 أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, إسرائيل, العالم, الأخبار