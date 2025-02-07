https://sarabic.ae/20250207/خامنئي-التفاوض-مع-أمريكا-لا-جدوى-له-وسنرد-على-أي-تهديد-دون-تردد-1097560794.html

خامنئي: التفاوض مع أمريكا لا جدوى له وسنرد على أي تهديد دون تردد

خامنئي: التفاوض مع أمريكا لا جدوى له وسنرد على أي تهديد دون تردد

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس قرارا ذكيا أو مشرفا أو حكيما، مشددا على أن المحادثات مع واشنطن لن تسهم في حل مشكلات... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T08:55+0000

2025-02-07T08:55+0000

2025-02-07T08:55+0000

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وحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات خامنئي، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش الإيراني.وقال خامنئي إن إيران قدمت تنازلات في الماضي، لكن الولايات المتحدة أخلت بالتزاماتها ومزقت الاتفاق.وأوضح خامنئي أن التفاوض مع واشنطن لم يحقق أي نتائج إيجابية، قائلا: "علينا أن ندرك بوضوح أن الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يحل أي مشكلة".وتابع: "في العقد الثاني من الألفية، خضنا مفاوضات استمرت قرابة عامين، تم خلالها إبرام اتفاقية بمشاركة عدة دول، لكن المحور الأساسي كان واشنطن". كما أشار إلى أن "الهدف الأساسي من الاتفاقية كان رفع العقوبات، لكن لم يتم رفعها، بل ظلت إيران تحت التهديد المستمر رغم إبرام الاتفاق".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع، الثلاثاء الماضي، مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.وشدد ترامب خلال ولايته الأولى بعيد انسحابه سنة 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة الضغط الأقصى، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.

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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, الأخبار