https://sarabic.ae/20250205/ترامب-في-حال-اغتيالي-سيتم-محو-تلك-الدولة-وتدميرها-1097483344.html

ترامب: في حال اغتيالي سيتم محو تلك الدولة وتدميرها

ترامب: في حال اغتيالي سيتم محو تلك الدولة وتدميرها

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "قريبة للغاية" من تطوير أسلحة نووية، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T04:39+0000

2025-02-05T04:39+0000

2025-02-05T04:53+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

العالم

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وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية".وأعلن ترامب، إحياء "سياسة الضغط القصوى" التي مارسها ضد طهران خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.وتابع خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض في أثناء توقيعه عددًا من الأوامر التنفيذية: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا... سنرى إن كان بوسعنا ترتيب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. قد يكون ذلك ممكنًا وقد لا يكون ممكنًا".وأكد ترامب أنه لا يخيفه أي تهديد، مضيفا أن الجيش الأمريكي "يراقب وينتظر" ليرى كيف يتطور الوضع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الجمهورية لم تخطط مطلقا لاغتيال ترامب. وفي وقت سابق، اتهم ترامب، دون تقديم تفاصيل أو أدلة، إيران بأنها قامت بالفعل بـ"تحركات" محددة ولكن غير ناجحة ضده وأنها قادرة على تكرارها.تقرير: نتنياهو يعتزم طلب أسلحة من ترامب لمهاجمة إيرانالحرس الثوري الإيراني: بإمكان صواريخنا الوصول لأي نقطة نريدهاترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان

https://sarabic.ae/20250205/ترامب-الولايات-المتحدة-ستسيطر-على-غزة-وتشرف-على-إعادة-إعمارها-1097481552.html

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