https://sarabic.ae/20250205/ترامب-في-حال-اغتيالي-سيتم-محو-تلك-الدولة-وتدميرها-1097483344.html
ترامب: في حال اغتيالي سيتم محو تلك الدولة وتدميرها
ترامب: في حال اغتيالي سيتم محو تلك الدولة وتدميرها
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "قريبة للغاية" من تطوير أسلحة نووية، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T04:39+0000
2025-02-05T04:39+0000
2025-02-05T04:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية".وأعلن ترامب، إحياء "سياسة الضغط القصوى" التي مارسها ضد طهران خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.وتابع خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض في أثناء توقيعه عددًا من الأوامر التنفيذية: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا... سنرى إن كان بوسعنا ترتيب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. قد يكون ذلك ممكنًا وقد لا يكون ممكنًا".وأكد ترامب أنه لا يخيفه أي تهديد، مضيفا أن الجيش الأمريكي "يراقب وينتظر" ليرى كيف يتطور الوضع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الجمهورية لم تخطط مطلقا لاغتيال ترامب. وفي وقت سابق، اتهم ترامب، دون تقديم تفاصيل أو أدلة، إيران بأنها قامت بالفعل بـ"تحركات" محددة ولكن غير ناجحة ضده وأنها قادرة على تكرارها.تقرير: نتنياهو يعتزم طلب أسلحة من ترامب لمهاجمة إيرانالحرس الثوري الإيراني: بإمكان صواريخنا الوصول لأي نقطة نريدهاترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم
ترامب: في حال اغتيالي سيتم محو تلك الدولة وتدميرها
04:39 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 05.02.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "قريبة للغاية" من تطوير أسلحة نووية، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد.
وقال ترامب في البيت الأبيض عندما سئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية".
وأعلن ترامب، إحياء "سياسة الضغط القصوى" التي مارسها ضد طهران خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.
ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة الجمهورية، مؤكدا أنه "يرغب في إقامة علاقات جيدة مع الجميع".
وتابع خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض في أثناء توقيعه عددًا من الأوامر التنفيذية: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا... سنرى إن كان بوسعنا ترتيب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. قد يكون ذلك ممكنًا وقد لا يكون ممكنًا".
وحذر ترامب من أنه إذا حاولت إيران أو أي دولة أخرى القضاء عليه فإن تلك الدولة ستواجه الدمار الكامل. وأضاف ترامب أنه إذا حدث هذا لزعيم أو شخص قريب من القيادة، فإنه سيؤدي إلى اختفاء الدولة التي تفعل ذلك بشكل كامل، بما في ذلك إيران.
وأكد ترامب أنه لا يخيفه أي تهديد، مضيفا أن الجيش الأمريكي "يراقب وينتظر" ليرى كيف يتطور الوضع.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الجمهورية لم تخطط مطلقا لاغتيال ترامب. وفي وقت سابق، اتهم ترامب، دون تقديم تفاصيل أو أدلة، إيران بأنها قامت بالفعل بـ"تحركات" محددة ولكن غير ناجحة ضده وأنها قادرة على تكرارها.