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https://sarabic.ae/20250204/تقرير-نتنياهو-يعتزم-طلب-أسلحة-من-ترامب-لمهاجمة-إيران-1097477874.html
تقرير: نتنياهو يعتزم طلب أسلحة من ترامب لمهاجمة إيران
تقرير: نتنياهو يعتزم طلب أسلحة من ترامب لمهاجمة إيران
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتزويد بلاده بأسلحة قادرة على... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T18:33+0000
2025-02-04T18:33+0000
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه من المحتمل توجيه ضربة عسكرية لإيران، إذا ما انهارت المفاوضات الدبلوماسية مع طهران بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني.وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي بالموافقة على خطط عدم تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وتل أبيب، ومواصلة العمليات العسكرية ضد الحركة.يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار. وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
https://sarabic.ae/20250131/مسؤول-أمريكي-إسرائيل-تشتكي-من-أن-إيران-تزود-حزب-الله-بحقائب-مليئة-بالدولارات-1097345738.html
https://sarabic.ae/20250204/حماس-إسرائيل-تواصل-مراوغتها-في-تنفيذ-المسار-الإنساني-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1097454649.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, دونالد ترامب

تقرير: نتنياهو يعتزم طلب أسلحة من ترامب لمهاجمة إيران

18:33 GMT 04.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheinerالرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتزويد بلاده بأسلحة قادرة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه من المحتمل توجيه ضربة عسكرية لإيران، إذا ما انهارت المفاوضات الدبلوماسية مع طهران بشأن تسوية البرنامج النووي الإيراني.
حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
مسؤول أمريكي: إسرائيل تشتكي من أن إيران تزود "حزب الله" بحقائب مليئة بالدولارات
31 يناير, 11:09 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي بالموافقة على خطط عدم تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وتل أبيب، ومواصلة العمليات العسكرية ضد الحركة.
يذكر أنه وبعد شهور عدة من المفاوضات المكثفة في القاهرة والدوحة، وبمشاركة مندوبين من قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت جهود الوساطة في دفع الطرفين، إسرائيل وحركة حماس، إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر لمدة 6 أسابيع (42 يومًا)، على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، فيما سيسمح يوميًا لـ50 جريحًا فلسطينيًا من العسكريين بالمرور إلى مصر للعلاج، بمرافقة 3 من أفراد عائلة كل جريح.
كما تلتزم إسرائيل بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميًا إلى قطاع غزة.
وشارك في المفاوضات، إلى جانب المسؤولين القطريين والمصريين، ممثلون عن الإدارة الأمريكية السابقة (الرئيس السابق جو بايدن)، إضافة إلى ممثل عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (قبل تنصيبه).
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
"حماس": إسرائيل تواصل مراوغتها في تنفيذ المسار الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار
09:55 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وأسفرت عن سقوط أكثر من 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.
ومنذ يوم الاثنين 27 يناير الماضي، بدأ الفلسطينيون النازحون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه بالعودة إلى منازلهم التي هُجّروا منها منذ ما يقارب 15 شهرًا، حيث شهد شارع "الرشيد" (البحر) تدفق مئات الآلاف من النازحين سيرًا على الأقدام نحو شمال القطاع.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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