ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: السعودية وتركيا قوتان للشرع في الإقليم
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أي مصير ينتظر المنطقة بعد لقاء ترامب – نتنياهو
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250204/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-بانسحاب-واشنطن-من-أونروا-ومجلس-حقوق-الإنسان-1097480303.html
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T20:46+0000
2025-02-04T20:46+0000
منظمة الأونروا
العالم
أخبار العالم الآن
منظمة الصحة العالمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وجاء في بيان الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". وأفادت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرة الاتصال بوكالة "أونروا"، جولييت توما، أن الوكالة الأممية تواجه صعوبات كبيرة فيما يخص دفع رواتب موظفيها بعد أن قامت واشنطن بقطع تمويلها عن الوكالة. وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250203/إعلام-أمريكا-تعتزم-الانسحاب-من-مجلس-حقوق-الإنسان-وتنوي-وقف-تمويل-الـأونروا-1097442549.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأونروا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية
منظمة الأونروا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان

20:46 GMT 04.02.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في بيان الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وفي السياق ذاته، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأفادت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
إعلام: أمريكا تعتزم الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وتنوي وقف تمويل الـ"أونروا"
أمس, 19:16 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرة الاتصال بوكالة "أونروا"، جولييت توما، أن الوكالة الأممية تواجه صعوبات كبيرة فيما يخص دفع رواتب موظفيها بعد أن قامت واشنطن بقطع تمويلها عن الوكالة.

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بشكل نهائي وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала