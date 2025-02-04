https://sarabic.ae/20250204/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-بانسحاب-واشنطن-من-أونروا-ومجلس-حقوق-الإنسان-1097480303.html
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T20:46+0000
2025-02-04T20:46+0000
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وجاء في بيان الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". وأفادت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرة الاتصال بوكالة "أونروا"، جولييت توما، أن الوكالة الأممية تواجه صعوبات كبيرة فيما يخص دفع رواتب موظفيها بعد أن قامت واشنطن بقطع تمويلها عن الوكالة. وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250203/إعلام-أمريكا-تعتزم-الانسحاب-من-مجلس-حقوق-الإنسان-وتنوي-وقف-تمويل-الـأونروا-1097442549.html
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منظمة الأونروا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية
منظمة الأونروا, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بانسحاب واشنطن من "أونروا" ومجلس حقوق الإنسان
وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في بيان الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وفي السياق ذاته، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأفادت الخدمة الصحفية للبيت الأبيض أن ترامب وقع "أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من الأونروا ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرة الاتصال بوكالة "أونروا"، جولييت توما، أن الوكالة الأممية تواجه صعوبات كبيرة فيما يخص دفع رواتب موظفيها بعد أن قامت واشنطن بقطع تمويلها عن الوكالة.
وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بشكل نهائي وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.