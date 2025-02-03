https://sarabic.ae/20250203/إعلام-أمريكا-تعتزم-الانسحاب-من-مجلس-حقوق-الإنسان-وتنوي-وقف-تمويل-الـأونروا-1097442549.html
إعلام: أمريكا تعتزم الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وتنوي وقف تمويل الـ"أونروا"
إعلام: أمريكا تعتزم الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وتنوي وقف تمويل الـ"أونروا"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T19:16+0000
2025-02-03T19:16+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "من المتوقع أن يصدر ترامب اليوم قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة غزة".يذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب.وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250201/الخارجية-الروسية-الحظر-الإسرائيلي-على-أنشطة-الأونروا-مخيب-للآمال--1097372293.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا تعتزم الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وتنوي وقف تمويل الـ"أونروا"
أفادت وسائل إعلام غربية بأنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "من المتوقع أن يصدر ترامب اليوم قرارا بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة غزة".
وفي وقت سابق، وقع ترامب مرسومين بشأن انسحاب البلاد من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
يذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب.
وفي السياق ذاته، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بشكل نهائي وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.