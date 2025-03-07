https://sarabic.ae/20250307/رئيس-الوزراء-القطري-سياسات-ترامب-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-تسير-في-الاتجاه-الصحيح--1098485682.html

رئيس الوزراء القطري: سياسات ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح

رئيس الوزراء القطري: سياسات ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء الجمعة بأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تسير في الاتجاه... 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T22:26+0000

2025-03-07T22:26+0000

2025-03-07T22:26+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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أخبار أوكرانيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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الدوحة - سبوتنيك. وقال آل ثاني: "إذا نظرنا إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب بالتعاون مع المملكة العربية السعودية (لحل النزاع في أوكرانيا)، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح". وأشار إلى أن "قطر عرضت منذ بداية الصراع أن تلعب دور الوسيط، ولكن بسبب التعقيد الخاص للوضع قررت التوسط في قضايا معينة، على وجه الخصوص، بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين والروس إلى عائلاتهم".وأضاف رئيس الوزراء القطري: "حاولنا أن نكون وسيطا في ملف الطاقة، لكن الأمر لم ينجح"، لافتا إلى أن قطر كانت تتحرك بهدف "وضع الأساس لكي يتمكن شخص مثل ترامب من القدوم وإبرام اتفاق سلام".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يؤمن بنية نظيره الروسي فلاديمير بوتين تحقيق التسوية الأوكرانية، وبحسب الرئيس الأمريكي فإن التعامل مع روسيا أسهل من التعامل مع كييف، رغم أن موسكو تملك كل الأوراق.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كانون الثاني/يناير الماضي أن هدف حل الصراع في أوكرانيا لا ينبغي أن يكون وقف إطلاق النار لفترة قصيرة وفترة راحة لإعادة تجميع القوات وإعادة التسلح بهدف مواصلة الصراع في وقت لاحق، بل السلام الطويل الأمد.وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة علّقت كل المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن كييف ملتزمة بمحادثات السلام.وأكد متحدث باسم البيت الأبيض التقارير التي تفيد باتخاذ مثل هذا القرار.وأعلن ترامب، في وقت مبكر من صباح الأربعاء الماضي، خلال كلمة ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي، أنه تلقى رسالة من زيلينسكي يؤكد فيها استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل السلام في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.والأسبوع الماضي، حدثت مشادة بين ترامب ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما فلاديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في البيت الأبيض، بشأن ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة مع روسيا.واتهم الرئيس الأمريكي زيلينسكي بـ"المقامرة بحرب عالمية ثالثة"، فيما قال نائبه جي دي فانس: "من غير اللائق أن تأتي (يا زيلينسكي) إلى المكتب البيضاوي لتحاول مقاضاتنا أمام وسائل الإعلام الأمريكية".وكان زيلينسكي قد وصل إلى البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية المعادن، ولإجراء مباحثات مع الجانب الأمريكي تتعلق بتسوية النزاع في أوكرانيا.ولاحقا، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي غادر البيت الأبيض "مطرودا" ومن دون التوقيع على الاتفاقية، كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا لترامب وزيلينسكي بعد الانتهاء من المباحثات.

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا