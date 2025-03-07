https://sarabic.ae/20250307/السفير-الروسي-في-لندن-بريطانيا-لن-تكون-قادرة-على-أن-تحل-محل-أمريكا-في-سياق-دعم-أوكرانيا-1098483391.html
السفير الروسي في لندن: بريطانيا لن تكون قادرة على أن تحل محل أمريكا في سياق دعم أوكرانيا
السفير الروسي في لندن: بريطانيا لن تكون قادرة على أن تحل محل أمريكا في سياق دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مستقل في سياق دعم أوكرانيا. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T20:20+0000
2025-03-07T20:20+0000
2025-03-07T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال كيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لن تتمكن بريطانيا، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستخبارات، من استبدال الولايات المتحدة الأمريكية".وبحسب الوكالة، فمن المرجح أن تتطلب هذه الخطة نشر ما يصل إلى 30 ألف جندي في المدن الكبرى والمواني ومرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250307/إعلام-اتساع-الفجوة-بين-أمريكا-وأوروبا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1098482954.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
السفير الروسي في لندن: بريطانيا لن تكون قادرة على أن تحل محل أمريكا في سياق دعم أوكرانيا
ذكر السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مستقل في سياق دعم أوكرانيا.
وقال كيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لن تتمكن بريطانيا، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستخبارات، من استبدال الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أن القدرة العسكرية للمملكة المتحدة ضعيفة للغاية بشكل عام.
وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن "بريطانيا وفرنسا تسعيان للحصول على دعم جوي أمريكي للقوات التي ترغبان في نشرها في أوكرانيا، في حالة التوصل إلى تسوية".
وبحسب الوكالة، فمن المرجح أن تتطلب هذه الخطة نشر ما يصل إلى 30 ألف جندي في المدن الكبرى والمواني ومرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.