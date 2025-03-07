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كلمة عاجلة لأحمد الشرع بعد الأحداث الدامية في منطقة الساحل السوري
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مساحة حرة
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خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
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عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250307/السفير-الروسي-في-لندن-بريطانيا-لن-تكون-قادرة-على-أن-تحل-محل-أمريكا-في-سياق-دعم-أوكرانيا-1098483391.html
السفير الروسي في لندن: بريطانيا لن تكون قادرة على أن تحل محل أمريكا في سياق دعم أوكرانيا
السفير الروسي في لندن: بريطانيا لن تكون قادرة على أن تحل محل أمريكا في سياق دعم أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكر السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مستقل في سياق دعم أوكرانيا. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T20:20+0000
2025-03-07T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال كيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لن تتمكن بريطانيا، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستخبارات، من استبدال الولايات المتحدة الأمريكية".وبحسب الوكالة، فمن المرجح أن تتطلب هذه الخطة نشر ما يصل إلى 30 ألف جندي في المدن الكبرى والمواني ومرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250307/إعلام-اتساع-الفجوة-بين-أمريكا-وأوروبا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1098482954.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

السفير الروسي في لندن: بريطانيا لن تكون قادرة على أن تحل محل أمريكا في سياق دعم أوكرانيا

20:20 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورالسفارة الروسية في لندن
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
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ذكر السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، أن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مستقل في سياق دعم أوكرانيا.
وقال كيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لن تتمكن بريطانيا، بما في ذلك فيما يتعلق بالاستخبارات، من استبدال الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أن القدرة العسكرية للمملكة المتحدة ضعيفة للغاية بشكل عام.
علم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
إعلام: اتساع الفجوة بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
19:40 GMT

وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرغ"، نقلا عن مسؤولين غربيين، أن "بريطانيا وفرنسا تسعيان للحصول على دعم جوي أمريكي للقوات التي ترغبان في نشرها في أوكرانيا، في حالة التوصل إلى تسوية".

وبحسب الوكالة، فمن المرجح أن تتطلب هذه الخطة نشر ما يصل إلى 30 ألف جندي في المدن الكبرى والمواني ومرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
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