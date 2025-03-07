https://sarabic.ae/20250307/إعلام-اتساع-الفجوة-بين-أمريكا-وأوروبا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1098482954.html

إعلام: اتساع الفجوة بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني

إعلام: اتساع الفجوة بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية، أن الفجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بسبب الصراع الأوكراني، أصبحت أكبر من أي وقت مضى. 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T19:40+0000

2025-03-07T19:40+0000

2025-03-07T19:40+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضافت الصحيفة أنه "حتى مع بدء أوروبا في إظهار علامات الإذعان أخيراً لدعوة واشنطن لتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها، فإن الفجوة بين الحلفاء الغربيين بشأن أوكرانيا أصبحت أوسع من أي وقت مضى، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأخيرة لإقناع ترامب بمساعدة أوكرانيا".ووصف نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، زيلينسكي بأنه محرض ناكر للديمقراطيين عندما بدأ في تبرير خطواته وإلقاء اللوم على روسيا، وحتى تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما.

https://sarabic.ae/20250307/ترامب-شيء-ما-سيحدث-قريبا-جدا-مع-إيران-ونأمل-أن-يكون-ذلك-اتفاق-سلام-1098481687.html

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