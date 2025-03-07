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https://sarabic.ae/20250307/إعلام-اتساع-الفجوة-بين-أمريكا-وأوروبا-بشأن-الصراع-الأوكراني-1098482954.html
إعلام: اتساع الفجوة بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
إعلام: اتساع الفجوة بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن الفجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بسبب الصراع الأوكراني، أصبحت أكبر من أي وقت مضى. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T19:40+0000
2025-03-07T19:40+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت الصحيفة أنه "حتى مع بدء أوروبا في إظهار علامات الإذعان أخيراً لدعوة واشنطن لتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها، فإن الفجوة بين الحلفاء الغربيين بشأن أوكرانيا أصبحت أوسع من أي وقت مضى، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأخيرة لإقناع ترامب بمساعدة أوكرانيا".ووصف نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، زيلينسكي بأنه محرض ناكر للديمقراطيين عندما بدأ في تبرير خطواته وإلقاء اللوم على روسيا، وحتى تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما.
https://sarabic.ae/20250307/ترامب-شيء-ما-سيحدث-قريبا-جدا-مع-إيران-ونأمل-أن-يكون-ذلك-اتفاق-سلام-1098481687.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: اتساع الفجوة بين أمريكا وأوروبا بشأن الصراع الأوكراني

19:40 GMT 07.03.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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ذكرت صحيفة أمريكية، أن الفجوة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بسبب الصراع الأوكراني، أصبحت أكبر من أي وقت مضى.
وأضافت الصحيفة أنه "حتى مع بدء أوروبا في إظهار علامات الإذعان أخيراً لدعوة واشنطن لتحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها، فإن الفجوة بين الحلفاء الغربيين بشأن أوكرانيا أصبحت أوسع من أي وقت مضى، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأخيرة لإقناع ترامب بمساعدة أوكرانيا".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتوبيخ فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، عندما وصلا للتوقيع على اتفاق بشأن المعادن النادرة في أوكرانيا.

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وطالب الرئيس الأمريكين زيلينسكي، بالموافقة على وقف إطلاق النار والتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصف نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، زيلينسكي بأنه محرض ناكر للديمقراطيين عندما بدأ في تبرير خطواته وإلقاء اللوم على روسيا، وحتى تهديد الولايات المتحدة الأمريكية، بأنها ستشعر بعواقب الصراع، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما.
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