https://sarabic.ae/20250307/ترامب-شيء-ما-سيحدث-قريبا-جدا-مع-إيران-ونأمل-أن-يكون-ذلك-اتفاق-سلام-1098481687.html

ترامب: شيء ما سيحدث قريبا جدا مع إيران ونأمل أن يكون ذلك اتفاق سلام

ترامب: شيء ما سيحدث قريبا جدا مع إيران ونأمل أن يكون ذلك اتفاق سلام

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأن "تطورا مهما بشأن إيران من المتوقع أن يحدث قريبا جدا"، لكنه أعرب عن أمله في أن يسفر ذلك عن "اتفاق سلام". 07.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-07T18:12+0000

2025-03-07T18:12+0000

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وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "لدينا موقف مع إيران مفاده أن شيئا ما سيحدث قريبا جدا، قريبا جدا". وأضاف: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام، أنا لا أتحدث عن قوة أو ضعف، أنا فقط أقول إنني أفضّل أن أرى اتفاق سلام بدلا من الخيار الآخر، ولكن الآخر سيحل المشكلة". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، إنه قد بعث يرسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مرفقة بعرض لبدء المفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد.لكن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، قد أفادت اليوم الجمعة، أنها لم تتلق رسالة من ترامب إلى خامنئي.وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن "طهران لن تخوض محادثات مباشرة مع أمريكا، طالما استمرت واشنطن في سياسة الضغط الأقصى على إيران".وأضاف عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، بجدة في المملكة العربية السعودية: "لن ندخل في أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا طالما استمرت في سياسة الضغط الأقصى وتهديداتها".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ترى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، وأن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك.

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