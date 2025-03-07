https://sarabic.ae/20250307/إيران-تكذب-ترامب-بشأن-رسالته-إلى-خامنئي-1098477987.html
إيران تكذب ترامب بشأن "رسالته إلى خامنئي"
إيران تكذب ترامب بشأن "رسالته إلى خامنئي"
سبوتنيك عربي
حسمت إيران الجدل الحاصل بشأن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيامه بإرسال رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تتضمن رغبة الأول في عقد اتفاق جديد... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T15:40+0000
2025-03-07T15:40+0000
2025-03-07T15:41+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها لم تتلق رسالة من ترامب إلى خامنئي.ورد المتحدث الإيراني على سؤال عما إذا كانت البعثة قد تلقت رسالة من ترامب: "لم نتلق مثل هذه الرسالة حتى الآن".وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن "طهران لن تخوض محادثات مباشرة مع أمريكا، طالما استمرت واشنطن في سياسة الضغط الأقصى على إيران".وأضاف عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، بجدة في المملكة العربية السعودية: "لن ندخل في أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا طالما استمرت في سياسة الضغط الأقصى وتهديداتها".وخلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب: "أرسلت خطابا أمس الخميس، إلى زعيم إيران، للتفاوض على اتفاق".وأضاف الرئيس الأمريكي: "آمل أن يتفاوضوا لأن الخيار الآخر ليس جيدًا لهم. إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية".كما حذّر ترامب، في الوقت ذاته، من "تدخل عسكري سيكون فظيعا" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.وأمس الخميس، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران، تهدف إلى "إنهاء صناعة النفط لديها وانهيار اقتصادها المتعثر".كما لفت إلى أن واشنطن تعتزم أيضا "قطع وصول إيران إلى النظام المالي الدولي وإنهاء قدراتها على تصنيع الطائرات المسيرة".وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ترى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، وأن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تكذب ترامب بشأن "رسالته إلى خامنئي"
15:40 GMT 07.03.2025 (تم التحديث: 15:41 GMT 07.03.2025)
حسمت إيران الجدل الحاصل بشأن مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيامه بإرسال رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تتضمن رغبة الأول في عقد اتفاق جديد حول أنشطة إيران النووية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنها لم تتلق رسالة من ترامب إلى خامنئي.
ورد المتحدث الإيراني على سؤال عما إذا كانت البعثة قد تلقت رسالة من ترامب: "لم نتلق مثل هذه الرسالة حتى الآن".
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن "طهران لن تخوض محادثات مباشرة مع أمريكا، طالما استمرت واشنطن في سياسة الضغط الأقصى على إيران".
وأضاف عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، على هامش اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، بجدة في المملكة العربية السعودية: "لن ندخل في أي مفاوضات مباشرة مع أمريكا طالما استمرت في سياسة الضغط الأقصى وتهديداتها".
جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيرانية، بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه بعث برسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حاثًا إياه على "الدخول في مفاوضات" بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وخلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، قال ترامب
: "أرسلت خطابا أمس الخميس، إلى زعيم إيران، للتفاوض على اتفاق".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "آمل أن يتفاوضوا لأن الخيار الآخر ليس جيدًا لهم. إيران لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية".
كما حذّر ترامب، في الوقت ذاته، من "تدخل عسكري سيكون فظيعا" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وأمس الخميس، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران، تهدف إلى "إنهاء صناعة النفط لديها وانهيار اقتصادها المتعثر".
وأضاف بيسنت، خلال كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي بنيويورك، أن "العقوبات تهدف إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية البالغة 1.5 مليون برميل يوميا، إلى أدنى مستوى".
كما لفت إلى أن واشنطن تعتزم أيضا "قطع وصول إيران
إلى النظام المالي الدولي وإنهاء قدراتها على تصنيع الطائرات المسيرة".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ترى أنه على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حل قضاياهما المشتركة من خلال المفاوضات، وأن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك.