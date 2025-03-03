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إيران: سلوك ترامب تجاه زيلينسكي كان بمثابة تحذير للجميع
إيران: سلوك ترامب تجاه زيلينسكي كان بمثابة تحذير للجميع
سبوتنيك عربي
اعتبرت إيران، اليوم الاثنين، أن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع الجمعة الماضية في البيت الأبيض، "كان بمثابة تحذير... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T08:27+0000
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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن "الأمن ليس شيئا يمكن استيراده من مكان آخر، وعلى دول المنطقة السعي بنفسها لتحقيق الأمن وعدم الاعتماد على طرف ثالث".وفيما يتعلق بالمشادة الكلامية الحادة بين ترامب وزيلينسكي وسياسة الحكومة الأمريكية، قال بقائي: "لقد شاهد الجميع هذا الحدث، وكل شخص يمكنه أن يستخلص استنتاجاته الخاصة من أسلوب الحوار والمناقشات، لكن المهم هو أن الأمن مسألة نابعة من الداخل، ويجب على دول المنطقة أن تعتمد على نفسها لضمان الاستقرار الإقليمي، دون تعليق الآمال على أي طرف ثالث"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف بقائي أن "هذه كانت دائما السياسة المبدئية لإيران"، معتبرًا أن "المسألة تذكير مهم للجميع"، كما أشار إلى أن "الوضع الحالي يمثل جرس إنذار بشأن تساؤل جوهري، هل نحن بصدد عودة العلاقات الدولية إلى القرن التاسع عشر؟ عندما كانت القوة هي الحاكمة في العلاقات بين الدول".وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، موضحا أن "تداعيات الحربين العالميتين الأولى والثانية دفعت المجتمع الدولي إلى استنتاج ضرورة كبح استخدام القوة، واعتماد القانون كأساس لتنظيم العلاقات الدولية".وشهد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم الجمعة الماضية في البيت الأبيض، مشادة غير مسبوقة.واتهم ترامب، زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".وهدد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".وأخبر ترامب، زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
https://sarabic.ae/20250302/واشنطن-تصرفات-زيلينسكي-الأخيرة-محاولة-لعرقلة-جهود-أمريكا-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1098322025.html
https://sarabic.ae/20250302/لافروف-زيلينسكي-نازي-خائن-لشعبه-1098313249.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إيران: سلوك ترامب تجاه زيلينسكي كان بمثابة تحذير للجميع

08:27 GMT 03.03.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nematiعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2025
© Photo / Unsplash/ Akbar Nemati
تابعنا عبر
اعتبرت إيران، اليوم الاثنين، أن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه فلاديمير زيلينسكي، خلال اجتماع الجمعة الماضية في البيت الأبيض، "كان بمثابة تحذير للجميع، حتى لا تصبح القوة والاستعلاء محددين للعلاقات الدولية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن "الأمن ليس شيئا يمكن استيراده من مكان آخر، وعلى دول المنطقة السعي بنفسها لتحقيق الأمن وعدم الاعتماد على طرف ثالث".
وفيما يتعلق بالمشادة الكلامية الحادة بين ترامب وزيلينسكي وسياسة الحكومة الأمريكية، قال بقائي: "لقد شاهد الجميع هذا الحدث، وكل شخص يمكنه أن يستخلص استنتاجاته الخاصة من أسلوب الحوار والمناقشات، لكن المهم هو أن الأمن مسألة نابعة من الداخل، ويجب على دول المنطقة أن تعتمد على نفسها لضمان الاستقرار الإقليمي، دون تعليق الآمال على أي طرف ثالث"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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وأضاف بقائي أن "هذه كانت دائما السياسة المبدئية لإيران"، معتبرًا أن "المسألة تذكير مهم للجميع"، كما أشار إلى أن "الوضع الحالي يمثل جرس إنذار بشأن تساؤل جوهري، هل نحن بصدد عودة العلاقات الدولية إلى القرن التاسع عشر؟ عندما كانت القوة هي الحاكمة في العلاقات بين الدول".
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، موضحا أن "تداعيات الحربين العالميتين الأولى والثانية دفعت المجتمع الدولي إلى استنتاج ضرورة كبح استخدام القوة، واعتماد القانون كأساس لتنظيم العلاقات الدولية".
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وشهد اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيلينسكي، يوم الجمعة الماضية في البيت الأبيض، مشادة غير مسبوقة.
واتهم ترامب، زيلينسكي بأنه "يخاطر بنشوب الحرب العالمية الثالثة".
كما أشار ترامب، لزيلينسكي بأنه "وضع نفسه في مأزق وأنه لا يملك أي أوراق مساومة".
وهدد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي "إما يإبرام اتفاق أو ابتعاد أمريكا".
وأخبر ترامب، زيلينسكي بأن "تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام"، وأكد أنه "ليس مصطفا مع أحد على حساب أحد، وكل ما يهمه هو أمريكا".
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