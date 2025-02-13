https://sarabic.ae/20250213/إيران-أمريكا-تنتهج-سياسة-الضغوط-القصوى-وتهدد-باستخدام-القوة-والتفاوض-معها-لن-يؤمن-مصالحنا-1097735066.html

إيران: أمريكا تنتهج سياسة الضغوط القصوى وتهدد باستخدام القوة.. والتفاوض معها لن يؤمن مصالحنا

إيران: أمريكا تنتهج سياسة الضغوط القصوى وتهدد باستخدام القوة.. والتفاوض معها لن يؤمن مصالحنا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها "ستواصل المسار الدبلوماسي القوي بهدف تأمين مصالح الشعب الإيراني، من موقع القوة، مع أخذ الحذر الكامل وفهم كامل لطبيعة... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T06:44+0000

2025-02-13T06:44+0000

2025-02-13T06:44+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بأنه في ردها على مذكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للأمن القومي والضغط الموجّه ضد إيران، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، "التزام إيران بثلاثة مبادئ أساسية في سياستها الخارجية وهي الكرامة والحكمة والمصلحة".وأضافت الخارجية أنها "تؤمن بأن المفاوضات مع أمريكا، التي اتخذت صراحة خيار ممارسة الضغط الشامل ضد الشعب الإيراني، وتهدد إيران بشكل علني باتخاذ إجراءات عسكرية، لن تحقق مصالح إيران الوطنية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقّع مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة على طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى. وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" بسبب مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.وشدد ترامب خلال ولايته الأولى، بعيد انسحابه سنة 2018، بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي أبرم بين الغرب وإيران عام 2015، على فرض سياسة "الضغطوط القصوى"، معيدًا فرض عقوبات قوية لخنق الاقتصاد الإيراني وإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق جديد من شأنه عرقلة برامجها النووية والصاروخية.وبحسب وكالة "تسنيم"، جاءت تصريحات خامنئي، الجمعة الماضية، خلال لقائه مع قادة القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش الإيراني.وقال خامنئي إن "إيران قدمت تنازلات في الماضي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية، أخلّت بالتزاماتها ومزّقت الاتفاق".وأوضح خامنئي أن "التفاوض مع واشنطن لم يحقق أي نتائج إيجابية"، قائلا: "علينا أن ندرك بوضوح أن الجلوس على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لن يحل أي مشكلة".وأضاف: "حكومتنا حينها بذلت كل الجهود، تفاوضت، قدمت التنازلات، وقعت الاتفاق، ومع ذلك، الجانب الأمريكي لم يلتزم. الشخص الذي يحكم هناك الآن وعد بتمزيق الاتفاقية، وفعل. حتى من سبقوه لم يلتزموا بها".

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