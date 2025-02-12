https://sarabic.ae/20250212/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-باتخاذ-موقف-من-تهديدات-ترامب-باستخدام-القوة-ضدها-1097698000.html
إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف من تهديدات ترامب باستخدام القوة ضدها
إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف من تهديدات ترامب باستخدام القوة ضدها
سبوتنيك عربي
أكدت إيران، أن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "متهورة واستفزازية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T07:27+0000
2025-02-12T07:27+0000
2025-02-12T07:27+0000
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وخلال تقديم رسالة احتجاج إيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، ردًا على تهديدات ترامب، قال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في نص الرسالة، إنه "لا ينبغي لمجلس الأمن أن يظل صامتا أمام مثل هذه التصريحات الصريحة، التي تهدد باستخدام القوة".وأكد إيرواني أن "هذه الرسالة أتت لجذب انتباه مجلس الأمن إلى التصريحات المقلقة وغير المسؤولة، التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة، والذي هدد علنا باستخدام القوة ضد إيران"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وحذّرت الرسالة الإيرانية من أن "أي عمل عدواني سيكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عنه".وكانت إيران، قد أعلنت أمس الثلاثاء، "توجيه رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي كوثيقة من وثائق المجلس، عقب التصريحات المناقضة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وقال كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الحضور الواسع لأبناء الشعب الإيراني في مسيرات إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة، كان بمثابة رد قوي على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي".وأضاف أبادي أن "إيران ستحمي بشكل حاسم أمنها ومصالحها الوطنية"، مؤكدًا أن تصريحات ترامب مناهضة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، يوم الأحد الماضي، قال ترامب: "أرغب في إبرام اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية، وأفضل ذلك على قصفها. لا أحد يريد أن يموت، وهم أيضاً لا يريدون ذلك".وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا تمكنا من إبرام الاتفاق، فلن تقدم إسرائيل على مهاجمتهم".ورفض ترامب التطرق إلى تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع طهران، قائلاً: "بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسباً".يأتي ذلك بعد أن نفى ترامب، الأسبوع الماضي، وجود أي خطط أمريكية أو إسرائيلية لشنّ ضربة عسكرية ضد إيران، مشدداً على أنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، داعياً إلى بدء العمل عليه فوراً.يشار إلى أنه في عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.وفي عام 2018، أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف من تهديدات ترامب باستخدام القوة ضدها
أكدت إيران، أن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "متهورة واستفزازية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وخلال تقديم رسالة احتجاج إيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، ردًا على تهديدات ترامب، قال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في نص الرسالة، إنه "لا ينبغي لمجلس الأمن أن يظل صامتا أمام مثل هذه التصريحات الصريحة، التي تهدد باستخدام القوة".
وأكد إيرواني أن "هذه الرسالة أتت لجذب انتباه مجلس الأمن إلى التصريحات المقلقة وغير المسؤولة، التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة، والذي هدد علنا باستخدام القوة ضد إيران"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية - "إرنا".
وحذّرت الرسالة الإيرانية من أن "أي عمل عدواني سيكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عنه".
وفي ختامها، ذكرت الرسالة أن "إيران كعضو مسؤول في الأمم المتحدة، تلتزم بالحفاظ على السلام والأمن والتعاون الدولي، وستدافع بحزم عن سيادتها وسلامتها الإقليمية ومصالحها الوطنية ضد أي عمل عدائي".
وكانت إيران، قد أعلنت أمس الثلاثاء، "توجيه رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي
كوثيقة من وثائق المجلس، عقب التصريحات المناقضة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وقال كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الحضور الواسع لأبناء الشعب الإيراني في مسيرات إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة، كان بمثابة رد قوي على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي".
وأضاف أبادي أن "إيران ستحمي بشكل حاسم أمنها ومصالحها الوطنية"، مؤكدًا أن تصريحات ترامب مناهضة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران
على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدًا أن "إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق".
وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، يوم الأحد الماضي، قال ترامب
: "أرغب في إبرام اتفاق مع إيران بشأن القضايا غير النووية، وأفضل ذلك على قصفها. لا أحد يريد أن يموت، وهم أيضاً لا يريدون ذلك".
30 ديسمبر 2024, 09:42 GMT
وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا تمكنا من إبرام الاتفاق، فلن تقدم إسرائيل على مهاجمتهم".
ورفض ترامب التطرق إلى تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع طهران، قائلاً: "بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسباً".
وتابع: "يمكنني أن أخبرهم بما يجب عليهم سماعه، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدمًا في ما يفكرون فيه حالياً. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء بذلك".
يأتي ذلك بعد أن نفى ترامب، الأسبوع الماضي، وجود أي خطط أمريكية أو إسرائيلية لشنّ ضربة عسكرية ضد إيران
، مشدداً على أنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران، داعياً إلى بدء العمل عليه فوراً.
يشار إلى أنه في عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.
وفي عام 2018، أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق النووي
مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.