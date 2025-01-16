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خبير الفيزياء النووية لـ"سبوتنيك": أمريكا أضاعت فرصا كثيرة للعودة إلى الحوار مع إيران
خبير الفيزياء النووية لـ"سبوتنيك": أمريكا أضاعت فرصا كثيرة للعودة إلى الحوار مع إيران
سبوتنيك عربي
رأى أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية، الدكتور هادي دلول، أن الحكومة الأميركية أضاعت فرصا كثيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران، بالتالي طهران وصلت... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T06:49+0000
2025-01-16T06:49+0000
تقارير سبوتنيك
إيران
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الدكتور دلول وفي حديثه عبر "سبوتنيك"، فند هذه المستويات التي وصلت إليها طهران من بينها المستوى الفضائي عبر زرع الإقمار الاصطناعية والعسكري والإمني والطبي الذي يُعد الأخطر بالنسبة لأوروبا، وتحديدا الصراع على الوصول إلى دواء لمرض السرطان. ولفت الخبير، إلى أنهم أيضا في المقابل وضعوا جدولا، تساؤلوا فيه بماذا يمكن أن تؤذي إيران واشنطن، وتوصلوا إلى أن طهران قادرة على إحراق كل ما حصلت عليه واشنطن من بتروكيميائيات في المنطقة خلال الخمسين سنة الماضية.أما عن إمكانية توجيه إسرائيل ضربة إسرائيلية لإيران، شدد الدكتور دلول على أن إسرائيل لا تستطيع شن عدوان على إيران من دون وسطاء وعملاء في الداخل يحددون المناطق الحساسة في طهران، أو الإستعانة بالولايات المتحدة وفي حال وجهت الصواريخ إلى إيران فهي حتما سيتم اعتراضها لأن إيران تمتلك قبة حديدة على المنشآت النفطية.
https://sarabic.ae/20250115/زاغروس-طهران--تكشف-عن-انضمام-أول-مدمرة-استخباراتية-للبحرية-الإيرانية-فيديو--1096802791.html
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تقارير سبوتنيك, إيران, حصري
تقارير سبوتنيك, إيران, حصري

خبير الفيزياء النووية لـ"سبوتنيك": أمريكا أضاعت فرصا كثيرة للعودة إلى الحوار مع إيران

06:49 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Carlos Barriaالعلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015
العلم الإيراني بجانب علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال المحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران في مركز فيينا الدولي في فيينا، النمسا 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Carlos Barria
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رأى أستاذ القانون الدولي والفيزياء النووية، الدكتور هادي دلول، أن الحكومة الأميركية أضاعت فرصا كثيرة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران، بالتالي طهران وصلت إلى تقنيات على أعلى المستويات، وضاعفت قوتها العكسرية والتكنولوجية خلال العقد الماضي.
الدكتور دلول وفي حديثه عبر "سبوتنيك"، فند هذه المستويات التي وصلت إليها طهران من بينها المستوى الفضائي عبر زرع الإقمار الاصطناعية والعسكري والإمني والطبي الذي يُعد الأخطر بالنسبة لأوروبا، وتحديدا الصراع على الوصول إلى دواء لمرض السرطان.

وعن إمكانية توجيه ضربة أمريكية إلى إيران، أوضح الدكتور دلول، أن هذا الموضوح طُرح في البنتاغون منذ حوالي عامين ونصف، حيث وضعوا جدولا ومجموعة من الأسئلة في حال قاموا بضرب إيران، من بين هذه الاسئلة في حال قاموا بضربها ما هي الإمكانيات وقدرة أمريكا على الوصول إلى الأهداف لتدمير إيران أمنيا واقتصاديا أو نوويا.

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أمس, 09:37 GMT
ولفت الخبير، إلى أنهم أيضا في المقابل وضعوا جدولا، تساؤلوا فيه بماذا يمكن أن تؤذي إيران واشنطن، وتوصلوا إلى أن طهران قادرة على إحراق كل ما حصلت عليه واشنطن من بتروكيميائيات في المنطقة خلال الخمسين سنة الماضية.

وأضاف دلول، أن الولايات المتحدة تريد حل المشاكل العالقة مع إيران وديا، وهي لن تخطو أي خطوة متهورة ضد طهران لأن هناك ما يسمى بـ"الرهائن الاستثمارية الأمريكية البتروكيميائية" الموجودة في المنطقة والتي يمكن أن تحرقها إيران.

أما عن إمكانية توجيه إسرائيل ضربة إسرائيلية لإيران، شدد الدكتور دلول على أن إسرائيل لا تستطيع شن عدوان على إيران من دون وسطاء وعملاء في الداخل يحددون المناطق الحساسة في طهران، أو الإستعانة بالولايات المتحدة وفي حال وجهت الصواريخ إلى إيران فهي حتما سيتم اعتراضها لأن إيران تمتلك قبة حديدة على المنشآت النفطية.
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