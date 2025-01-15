"زاغروس"... طهران تكشف عن انضمام أول مدمرة استخباراتية للبحرية الإيرانية... فيديو
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
© Sputnik . Said Tsarnaev
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اعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، انضمام أول مدمرة استخباراتية في البلاد إلى منظومة القتال البحرية، والتي تحمل اسم "زاغروس"، حسبما أفادت وكالة "مهر" للأنباء.
وشهدت الفعالية حضور وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة الإيرانية، العميد عزيز نصير زاده، وقائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني، وعدد من كبار المسؤولين في القوات المسلحة.
تعد المدمرة "زاغروس" من الفئات الجديدة في منظومة السفن البحرية الإيرانية، وهي نتاج عمل المتخصصين في البحرية، وصناعات البحرية التابعة لوزارة الدفاع، والشركات القائمة على المعرفة، بحسب الوكالة.
📹إيران تضم المدمرة "زاكروس" إلى أسطولها البحري في الجنوب 🇮🇷— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 15, 2025
أعلنت البحرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن انضمام المدمرة الاستطلاعية "زاكروس" محلية الصنع إلى أسطول الجنوب.
🟠 وتعد "زاكروس" أول مدمرة إيرانية متخصصة في الرصد الاستخباري ومتابعة الذبذبات. pic.twitter.com/tvWLuTnsr4
ومن أهم الخصائص التشغيلية لهذه السفينة وجود أجهزة استشعار إلكترونية، وسارية متكاملة متطورة مع حساب دقيق لتأثيرات الموجات الكهرومغناطيسية، وقدرات التتبع النشطة والسلبية، والعمليات السيبرانية، والمراقبة الذكية.
وذكرت الوكالة، بأنه تم بناء السفينة الاستخباراتية القتالية "زاغروس" محليا بجهود شبابية، وهي تلبي احتياجات البحرية الإيرانية من حيث القدرات الاستخباراتية والتطور في السعي لتحقيق الأمن البحري.