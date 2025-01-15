https://sarabic.ae/20250115/الرئيس-الإيراني-يؤكد-عدم-سعي-طهران-لامتلاك-سلاح-نووي-1096796142.html
الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي
الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T02:00+0000
2025-01-15T02:00+0000
2025-01-15T02:55+0000
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العالم
سلاح نووي
أخبار إيران
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موسكو – سبوتنيك. وقال بزشكيان في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز"الأمريكية، "نحن لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية. ومع ذلك، فإننا متهمون بالسعي إلى صنع قنبلة".ووصف الرئيس الاتهامات بأنها "مخطط لخلق نوع من الذرائع".وفي عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. إلا أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في عام 2018 في عهد ترامب، أدى إلى تصاعد التوترات وتجدد العقوبات على إيران، مما دفع الأخيرة إلى تقليص التزامها ببعض بنود الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250115/بيزشكيان-طهران-لم-تخطط-قط-لقتل-ترامب-ومحاولة-الاغتيال-مخططات-إسرائيلية-لتعزيز-معاداة-إيران-1096795770.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الرئيس الإيراني, العالم, سلاح نووي, أخبار إيران
الرئيس الإيراني, العالم, سلاح نووي, أخبار إيران
الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي
02:00 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 02:55 GMT 15.01.2025)
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي.
موسكو – سبوتنيك. وقال بزشكيان في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز"الأمريكية، "نحن لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية. ومع ذلك، فإننا متهمون بالسعي إلى صنع قنبلة".
ووصف الرئيس الاتهامات بأنها "مخطط لخلق نوع من الذرائع
".
وفي عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. إلا أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في عام 2018 في عهد ترامب، أدى إلى تصاعد التوترات وتجدد العقوبات على إيران، مما دفع الأخيرة إلى تقليص التزامها ببعض بنود الاتفاق.