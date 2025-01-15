الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/الرئيس-الإيراني-يؤكد-عدم-سعي-طهران-لامتلاك-سلاح-نووي-1096796142.html
الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي
الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T02:00+0000
2025-01-15T02:55+0000
الرئيس الإيراني
العالم
سلاح نووي
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093905450_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7082735f76cc8d6ab1f3809ccf2f041d.jpg
موسكو – سبوتنيك. وقال بزشكيان في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز"الأمريكية، "نحن لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية. ومع ذلك، فإننا متهمون بالسعي إلى صنع قنبلة".ووصف الرئيس الاتهامات بأنها "مخطط لخلق نوع من الذرائع".وفي عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. إلا أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في عام 2018 في عهد ترامب، أدى إلى تصاعد التوترات وتجدد العقوبات على إيران، مما دفع الأخيرة إلى تقليص التزامها ببعض بنود الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250115/بيزشكيان-طهران-لم-تخطط-قط-لقتل-ترامب-ومحاولة-الاغتيال-مخططات-إسرائيلية-لتعزيز-معاداة-إيران-1096795770.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/12/1093905450_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_3c810a9040ffeaae56698fd2a50d19c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس الإيراني, العالم, سلاح نووي, أخبار إيران
الرئيس الإيراني, العالم, سلاح نووي, أخبار إيران

الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي طهران لامتلاك سلاح نووي

02:00 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 02:55 GMT 15.01.2025)
© Sputnikالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، أن إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي.
موسكو – سبوتنيك. وقال بزشكيان في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز"الأمريكية، "نحن لا نسعى إلى صنع أسلحة نووية. ومع ذلك، فإننا متهمون بالسعي إلى صنع قنبلة".
ووصف الرئيس الاتهامات بأنها "مخطط لخلق نوع من الذرائع".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
بيزشكيان: طهران لم تخطط قط لقتل ترامب ومحاولة الاغتيال مخططات إسرائيلية لتعزيز معاداة إيران
00:10 GMT
وفي عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية. إلا أن الانسحاب الأمريكي من الاتفاق في عام 2018 في عهد ترامب، أدى إلى تصاعد التوترات وتجدد العقوبات على إيران، مما دفع الأخيرة إلى تقليص التزامها ببعض بنود الاتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала