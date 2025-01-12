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https://sarabic.ae/20250112/بركان-خامد-إيران-تكشف-عن-قاعدة-صواريخ-خارقة-تحت-الأرض-1096727289.html
"بركان خامد"... إيران تكشف عن قاعدة صواريخ خارقة تحت الأرض
"بركان خامد"... إيران تكشف عن قاعدة صواريخ خارقة تحت الأرض
سبوتنيك عربي
وصل التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، وشمل ضربات جوية إسرائيلية وهجمات صاروخية إيرانية، كشفت فيها طهران عن صواريخ فرط صوتية،... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T15:13+0000
2025-01-12T15:13+0000
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ومع استمرار التهديدات الإسرائيلية والأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، كشفت إيران عن قدرات صاروخية ضخمة تم حشدها تحت الأرض في المواقع النووية لحمايتها من أي هجوم محتمل، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.وبحسب التقرير، فإن القدرات الصاروخية التي كشفت عنها إيران تحت الأرض توصف بـ"البركان الخامد"، الذي يمكن أن يثور في أي لحظة بمجرد رصد تهديد جوي على بعد مئات الكيلومترات من المواقع النووية الإيرانية."خرداد - 15"تحشد إيران هذا النوع من الأنظمة الصاروخية في اثنين من مواقعها النووية، حيث يتم تحصين مواقعها في مناطق جبلية، وهي مصممة لرصد واعتراض 6 أهداف جوية في وقت واحد ويشمل ذلك:ويمكن لهذه الأنظمة الصاروخية تدمير أهدافها بصواريخ "سياد - 3"، في مدى يصل إلى 200 كيلومترا.كما تشير تقارير إلى أن إيران لديها أنظمة دفاعية صاروخية يمكنها رصد وتدمير الأهداف الشبحية في مدى يصل إلى 45 كيلومترا.وبدأ الجيش الإيراني، صباح اليوم الأحد، إجراء مناورات عسكرية موسعة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد، تحمل اسم "الاقتدار 1403"، والتي تتمحور حول قوة الدفاع الجوي في المناطق الغربية والشمالية الإيرانية في "فردو" و"خنداب"، التي يوجد بها مواقع نووية.وبحسب الوكالة، فإنه يتم إجراء المناورات في ظروف واقعية تشمل تنفيذ مهام هجومية ودفاعية بمشاركة الوحدات الصاروخية والرادارية ووحدات التحكم والتعرف الإلكتروني ووحدات الحرب الإلكترونية، وأنظمة الدفاع الجوي المصممة للترهيب والخداع والطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوات الجوية.ولفتت الوكالة إلى أن أهداف المناورات تشمل تقييم الأداء التكتيكي والفني للطاقم التشغيلي والفني في الظروف الحقيقية لساحة معركة الدفاع الجوي، وممارسة تنفيذ مبادئ الدفاع غير التشغيلي لأنظمة الدفاع الجوي، مع التركيز على مبدأ التحرك وإعادة التمركز السريع".
https://sarabic.ae/20221022/ما-هي-قدرات-إيران-الصاروخية-وأقصى-مدى-يمكن-أن-تصل-إليه-1069359049.html
https://sarabic.ae/20241022/تفاصيل-خطيرة-بعد-تحديث-بنك-الأهداف-من-الذي-تنوي-إسرائيل-قصف-منزله-في-إيران-1094024526.html
https://sarabic.ae/20250112/الاقتدار-للدفاع-الجوي-الجيش-الإيراني-يبدأ-مناورات-عسكرية-غرب-وشمالي-البلاد-1096715127.html
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رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"بركان خامد"... إيران تكشف عن قاعدة صواريخ خارقة تحت الأرض

15:13 GMT 12.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorقدرات إيران الصاروخية
قدرات إيران الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
وصل التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي، وشمل ضربات جوية إسرائيلية وهجمات صاروخية إيرانية، كشفت فيها طهران عن صواريخ فرط صوتية، إضافة إلى الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
ومع استمرار التهديدات الإسرائيلية والأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية، كشفت إيران عن قدرات صاروخية ضخمة تم حشدها تحت الأرض في المواقع النووية لحمايتها من أي هجوم محتمل، حسب تقرير نشرته "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ خلال استعراض بمناسبة يوم الجيش السنوي للبلاد، 18 أبريل/نيسان 2018 في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2022
ما هي قدرات إيران الصاروخية وأقصى مدى يمكن أن تصل إليه؟
22 أكتوبر 2022, 20:16 GMT
وبحسب التقرير، فإن القدرات الصاروخية التي كشفت عنها إيران تحت الأرض توصف بـ"البركان الخامد"، الذي يمكن أن يثور في أي لحظة بمجرد رصد تهديد جوي على بعد مئات الكيلومترات من المواقع النووية الإيرانية.

"خرداد - 15"

تحشد إيران هذا النوع من الأنظمة الصاروخية في اثنين من مواقعها النووية، حيث يتم تحصين مواقعها في مناطق جبلية، وهي مصممة لرصد واعتراض 6 أهداف جوية في وقت واحد ويشمل ذلك:
الطائرات المسيرة
الصواريخ المجنحة
الطائرات الحربية المأهولة
ويمكن لهذه الأنظمة الصاروخية تدمير أهدافها بصواريخ "سياد - 3"، في مدى يصل إلى 200 كيلومترا.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
تفاصيل خطيرة بعد تحديث بنك الأهداف... من الذي تنوي إسرائيل قصف منزله في إيران؟
22 أكتوبر 2024, 08:47 GMT
كما تشير تقارير إلى أن إيران لديها أنظمة دفاعية صاروخية يمكنها رصد وتدمير الأهداف الشبحية في مدى يصل إلى 45 كيلومترا.
وبدأ الجيش الإيراني، صباح اليوم الأحد، إجراء مناورات عسكرية موسعة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد، تحمل اسم "الاقتدار 1403"، والتي تتمحور حول قوة الدفاع الجوي في المناطق الغربية والشمالية الإيرانية في "فردو" و"خنداب"، التي يوجد بها مواقع نووية.
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
"الاقتدار للدفاع الجوي".. الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية غرب وشمالي البلاد
10:45 GMT
وبحسب الوكالة، فإنه يتم إجراء المناورات في ظروف واقعية تشمل تنفيذ مهام هجومية ودفاعية بمشاركة الوحدات الصاروخية والرادارية ووحدات التحكم والتعرف الإلكتروني ووحدات الحرب الإلكترونية، وأنظمة الدفاع الجوي المصممة للترهيب والخداع والطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوات الجوية.
ولفتت الوكالة إلى أن أهداف المناورات تشمل تقييم الأداء التكتيكي والفني للطاقم التشغيلي والفني في الظروف الحقيقية لساحة معركة الدفاع الجوي، وممارسة تنفيذ مبادئ الدفاع غير التشغيلي لأنظمة الدفاع الجوي، مع التركيز على مبدأ التحرك وإعادة التمركز السريع".
© Sputnikأخطر صواريخ إيرانية
أخطر صواريخ إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
أخطر صواريخ إيرانية
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