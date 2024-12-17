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الجيش الإيراني يوجه رسائل غامضة عما سيحدث ويحذر من "المفاجآت"
الجيش الإيراني يوجه رسائل غامضة عما سيحدث ويحذر من "المفاجآت"
سبوتنيك عربي
صرح حبيب الله سياري، معاون التنسيق في الجيش الإيراني، بأن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل وخاصة خلال عام 2025، غير ممكن، مشيرًا إلى أن تطور صناعة الأسلحة عالميا... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T09:21+0000
2024-12-17T09:21+0000
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جاء ذلك، خلال "المؤتمر الوطني الأول للقيادة والسيطرة في الحرب الإدراكية"، يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية.وقال سياري إنه "لا يمكن خوض حروب المستقبل بالاعتماد على التجارب الماضية فقط، وإنما يجب أن يتم تطوير الأسلحة بصورة كبيرة لتكون قادرة على تغيير أساليب الحرب، لمواجهة التغيرات التكنولوجية الكبيرة، التي تفرض على الجيوش مواجهة معدات الحربية ذكية".وتابع: "لم يعد بالإمكان حل المشاكل عبر التفاوض فقط، لأن هناك مفاجآت تكنولوجية واستراتيجية يمكن أن تحدث ويجب الحذر من الإهمال الاستراتيجي، الذي يمكن أن تتعرض له إيران".وقال معاون التنسيق بالجيش الإيراني إن يجب الحذر مما وصفه بـ"الحرب الإدراكية"، التي تعتمد على نزع الثقة والشرعية من الحكومة وإزالة القدسية عنها ونشر الإحباط، وتصويرها على أنها غير فعالة، على حد تعبيره.وتابع: "هذه الحرب تؤتي أُكلها على المدى البعيد وتؤثر بشكل تدريجي على العقول"، محذرا من أن "الوقت قد ينفد قبل أن يتم تدارك هذا الخطر".
https://sarabic.ae/20241125/قائد-الجيش-الإيراني-الكيان-الصهيوني-لن-يرى-الـ25-سنة-المقبلة-1095156046.html
https://sarabic.ae/20241213/تفاصيل-مهمة-إيران-تعلن-عن-اقتراب-خروج-أسلحة-مدمرة-للنور-1095771848.html
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الجيش الإيراني يوجه رسائل غامضة عما سيحدث ويحذر من "المفاجآت"

09:21 GMT 17.12.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالجيش الإيراني
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
صرح حبيب الله سياري، معاون التنسيق في الجيش الإيراني، بأن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل وخاصة خلال عام 2025، غير ممكن، مشيرًا إلى أن تطور صناعة الأسلحة عالميا يسير بوتيرة سريعة جدا.
جاء ذلك، خلال "المؤتمر الوطني الأول للقيادة والسيطرة في الحرب الإدراكية"، يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية.
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قائد الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 سنة المقبلة
25 نوفمبر, 10:21 GMT
وقال سياري إنه "لا يمكن خوض حروب المستقبل بالاعتماد على التجارب الماضية فقط، وإنما يجب أن يتم تطوير الأسلحة بصورة كبيرة لتكون قادرة على تغيير أساليب الحرب، لمواجهة التغيرات التكنولوجية الكبيرة، التي تفرض على الجيوش مواجهة معدات الحربية ذكية".
وتابع: "لم يعد بالإمكان حل المشاكل عبر التفاوض فقط، لأن هناك مفاجآت تكنولوجية واستراتيجية يمكن أن تحدث ويجب الحذر من الإهمال الاستراتيجي، الذي يمكن أن تتعرض له إيران".
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
تفاصيل مهمة.. إيران تعلن عن اقتراب خروج "أسلحة مدمرة للنور"
13 ديسمبر, 19:38 GMT
وقال معاون التنسيق بالجيش الإيراني إن يجب الحذر مما وصفه بـ"الحرب الإدراكية"، التي تعتمد على نزع الثقة والشرعية من الحكومة وإزالة القدسية عنها ونشر الإحباط، وتصويرها على أنها غير فعالة، على حد تعبيره.
وتابع: "هذه الحرب تؤتي أُكلها على المدى البعيد وتؤثر بشكل تدريجي على العقول"، محذرا من أن "الوقت قد ينفد قبل أن يتم تدارك هذا الخطر".
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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