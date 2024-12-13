https://sarabic.ae/20241213/تفاصيل-مهمة-إيران-تعلن-عن-اقتراب-خروج-أسلحة-مدمرة-للنور-1095771848.html

تفاصيل مهمة.. إيران تعلن عن اقتراب خروج "أسلحة مدمرة للنور"

تفاصيل مهمة.. إيران تعلن عن اقتراب خروج "أسلحة مدمرة للنور"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، عن خضوع طائرة مسيرة جديدة لاختبارات طيران، فضلا عن تصميم مروحية قتالية جديدة، سيتم إزاحة الستار عنها قريبا. 13.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-13T19:38+0000

2024-12-13T19:38+0000

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وقال مدير قسم الصناعات الجوية في الوزارة، العميد أفشين خاجفرد، إن "النسخة المسيرة من مقاتلة "قاهر" الشبحية، والمصنعة محليا في إيران، أظهرت أداء واعدا في اختبارات الطيران".وأطلع الصحفيين على التقدم الذي أحرزته إيران في صناعة الطيران، وذلك على هامش النسخة 12 من معرض إيران الدولي للفضاء، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتم الكشف عن المقاتلة الإيرانية الشبحية "قاهر 313"، في فبراير/ شباط 2013، التي تحتوي على مقعد واحد، وتتميز بالإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة.كما كشف مدير قسم الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد أفشين خاجفرد، في تصريحاته للصحفيين عن وجود خطط لتطوير مختلف طائرات التدريب النفاثة في إيران، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.وأضاف أن من "أهم أولويات وزارة الدفاع الإيرانية، هو استكمال أسطول التدريب للقوات المسلحة".ثم أشار الجنرال خاجفرد إلى مشروع تصنيع مروحية قتالية جديدة للقوات البحرية الإيرانية، لافتًا إلى أنها صُممت من قبل خبراء محليين، وسيتم الكشف عنها في المستقبل القريب.وأشار إلى أنه من أبرز ميزات هذه التكنولوجيا خفض استهلاك الوقود في المحركات النفاثة المروحية، ما يسهم في زيادة مدى الطيران وتحسين أداء الأجسام الطائرة.

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