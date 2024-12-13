https://sarabic.ae/20241213/تفاصيل-مهمة-إيران-تعلن-عن-اقتراب-خروج-أسلحة-مدمرة-للنور-1095771848.html
تفاصيل مهمة.. إيران تعلن عن اقتراب خروج "أسلحة مدمرة للنور"
تفاصيل مهمة.. إيران تعلن عن اقتراب خروج "أسلحة مدمرة للنور"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، عن خضوع طائرة مسيرة جديدة لاختبارات طيران، فضلا عن تصميم مروحية قتالية جديدة، سيتم إزاحة الستار عنها قريبا. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T19:38+0000
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وقال مدير قسم الصناعات الجوية في الوزارة، العميد أفشين خاجفرد، إن "النسخة المسيرة من مقاتلة "قاهر" الشبحية، والمصنعة محليا في إيران، أظهرت أداء واعدا في اختبارات الطيران".وأطلع الصحفيين على التقدم الذي أحرزته إيران في صناعة الطيران، وذلك على هامش النسخة 12 من معرض إيران الدولي للفضاء، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتم الكشف عن المقاتلة الإيرانية الشبحية "قاهر 313"، في فبراير/ شباط 2013، التي تحتوي على مقعد واحد، وتتميز بالإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة.كما كشف مدير قسم الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد أفشين خاجفرد، في تصريحاته للصحفيين عن وجود خطط لتطوير مختلف طائرات التدريب النفاثة في إيران، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.وأضاف أن من "أهم أولويات وزارة الدفاع الإيرانية، هو استكمال أسطول التدريب للقوات المسلحة".ثم أشار الجنرال خاجفرد إلى مشروع تصنيع مروحية قتالية جديدة للقوات البحرية الإيرانية، لافتًا إلى أنها صُممت من قبل خبراء محليين، وسيتم الكشف عنها في المستقبل القريب.وأشار إلى أنه من أبرز ميزات هذه التكنولوجيا خفض استهلاك الوقود في المحركات النفاثة المروحية، ما يسهم في زيادة مدى الطيران وتحسين أداء الأجسام الطائرة.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تفاصيل مهمة.. إيران تعلن عن اقتراب خروج "أسلحة مدمرة للنور"
أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، عن خضوع طائرة مسيرة جديدة لاختبارات طيران، فضلا عن تصميم مروحية قتالية جديدة، سيتم إزاحة الستار عنها قريبا.
وقال مدير قسم الصناعات الجوية في الوزارة، العميد أفشين خاجفرد، إن "النسخة المسيرة من مقاتلة "قاهر" الشبحية، والمصنعة محليا في إيران، أظهرت أداء واعدا في اختبارات الطيران".
وأطلع الصحفيين على التقدم الذي أحرزته إيران في صناعة الطيران، وذلك على هامش النسخة 12 من معرض إيران الدولي للفضاء، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وقال الجنرال أفشين خاجفرد، إن "طائرة "القاهر" المقاتلة المصنعة محليا، ظهرت في نسختها الجديدة كطائرة مسيرة في مشروع نفذه خبراء محليون، وأنها تخضع حاليا لاختبارات الطيران، وقد أظهرت نتائج مشجعة".
وتم الكشف عن المقاتلة الإيرانية الشبحية "قاهر 313"، في فبراير/ شباط 2013، التي تحتوي على مقعد واحد، وتتميز بالإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة.
كما كشف مدير قسم الصناعات الجوية في وزارة الدفاع الإيرانية، العميد أفشين خاجفرد، في تصريحاته للصحفيين عن وجود خطط لتطوير مختلف طائرات التدريب النفاثة في إيران، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.
وأضاف أن من "أهم أولويات وزارة الدفاع الإيرانية، هو استكمال أسطول التدريب للقوات المسلحة".
ثم أشار الجنرال خاجفرد إلى مشروع تصنيع مروحية قتالية جديدة للقوات البحرية الإيرانية، لافتًا إلى أنها صُممت من قبل خبراء محليين، وسيتم الكشف عنها في المستقبل القريب.
وأوضح أن "المحرك النفاث المروحي الإيراني الصنع "جهش 700"، الذي تم الكشف عنه سابقا، كان نموذجا تقنيا أوليا، أما الآن، فقد تم تطويره ليكون متوافقا مع الأجسام الطائرة المستخدمة في المجالين الدفاعي والتجاري، إلى جانب إنتاجه للاستخدام في بعض المنتجات الخاصة، ويعد هذا التطور خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات البلاد".
وأشار إلى أنه من أبرز ميزات هذه التكنولوجيا خفض استهلاك الوقود في المحركات النفاثة المروحية، ما يسهم في زيادة مدى الطيران وتحسين أداء الأجسام الطائرة.