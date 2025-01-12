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https://sarabic.ae/20250112/الاقتدار-للدفاع-الجوي-الجيش-الإيراني-يبدأ-مناورات-عسكرية-غرب-وشمالي-البلاد-1096715127.html
"الاقتدار للدفاع الجوي".. الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية غرب وشمالي البلاد
"الاقتدار للدفاع الجوي".. الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية غرب وشمالي البلاد
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش الإيراني، صباح اليوم الأحد، إجراء مناورات عسكرية موسعة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T10:45+0000
2025-01-12T10:45+0000
إيران
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الحرس الثوري الإيراني
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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني بدأ إجراء مناورات "الاقتدار 1403"، والتي تتمحور حول قوة الدفاع الجوي في المناطق الغربية والشمالية الإيرانية في فردو وخنداب، والتي بدأت قبل أيام في أنحاء إيران.وأوضحت الوكالة أن "المناورات تجرى في ظروف واقعية تماما وبأداء مهام هجومية ودفاعية وبمشاركة الوحدة الصاروخية، والوحدة الرادارية ومراقبي خطة البصيرة، ووحدة التحكم بالمعلومات والتعرف الإلكتروني، ووحدة الحرب الإلكترونية، وأنظمة الدفاع الجوي للترهيب والخداع والطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوات الجوية".وعزت الهدف من وراء هذه المناورات إلى "التقدير الفعلي للفعالية العملياتية لخطط الدفاع الجوي ضد هجوم العدو، ضمان التفوق الاستخباري وتحقيق القدرة على اكتشاف الأهداف المطلوبة في الوقت المناسب، باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة استشعار الرادار النشط وأجهزة اعتراض الإشارات السلبية واجهزة الاستشعار البصرية والمراقبة المتاحة لقوات الدفاع الجوي للبلاد".وفي السياق ذاته، أعلن قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد داوود شيخيان، أول أمس الجمعة، عن قرب اختبار وإزاحة الستار عن منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية مصنعة محليًا.ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن القائد العسكري الإيراني، قوله إن "المنظومة المنتظرة ستُحدث تغييرات كبيرة في المجال العسكري وفي حسابات الدول المعادية"، موضحًا أن "القدرات المحلية مكّنت إيران من إعادة الأنظمة المتضررة بسرعة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تجهيز جزء كبير من معدات خط الإنتاج وتوفير التعزيزات اللازمة في مجال الدفاع الجوي، ووضع معدات دفاعية في الخدمة بقدرة تفوق ما كانت عليه قبل عملية "الوعد الصادق 2".وأشار شيخيان إلى أن "المناورات تُعد برامج مستمرة في القوات المسلحة، ويجري التخطيط لها في هيئة الأركان العامة ومقر "خاتم الأنبياء"، حيث يتم إعداد السيناريوهات مسبقًا وإبلاغ القوات المسلحة بها".كما أفاد بأن مناورات هذا العام تُجرى بناءً على السيناريوهات الموجودة في نطنز، وستُنفذ أيضًا في مواقع أخرى، لافتًا إلى أن "الجيش قام في هذه المناورات بدور القوة التي تحاكي العدو، بينما تولى الحرس الثوري مهمة الدفاع الجوي".
https://sarabic.ae/20241217/الجيش-الإيراني-يوجه-رسائل-غامضة-عما-سيحدث-ويحذر-من-المفاجآت-1095864715.html
https://sarabic.ae/20250110/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-إيران-لا-تُهزم-وشعبنا-يطالبنا-بتنفيذ-الوعد-الصادق-3-1096656824.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الحرس الثوري الإيراني

"الاقتدار للدفاع الجوي".. الجيش الإيراني يبدأ مناورات عسكرية غرب وشمالي البلاد

10:45 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemiطلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
طلاب المعاهد العسكرية عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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بدأ الجيش الإيراني، صباح اليوم الأحد، إجراء مناورات عسكرية موسعة في المناطق الغربية والشمالية من البلاد.
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإيراني بدأ إجراء مناورات "الاقتدار 1403"، والتي تتمحور حول قوة الدفاع الجوي في المناطق الغربية والشمالية الإيرانية في فردو وخنداب، والتي بدأت قبل أيام في أنحاء إيران.
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وأوضحت الوكالة أن "المناورات تجرى في ظروف واقعية تماما وبأداء مهام هجومية ودفاعية وبمشاركة الوحدة الصاروخية، والوحدة الرادارية ومراقبي خطة البصيرة، ووحدة التحكم بالمعلومات والتعرف الإلكتروني، ووحدة الحرب الإلكترونية، وأنظمة الدفاع الجوي للترهيب والخداع والطائرات المأهولة وغير المأهولة التابعة للقوات الجوية".
وعزت الهدف من وراء هذه المناورات إلى "التقدير الفعلي للفعالية العملياتية لخطط الدفاع الجوي ضد هجوم العدو، ضمان التفوق الاستخباري وتحقيق القدرة على اكتشاف الأهداف المطلوبة في الوقت المناسب، باستخدام مجموعة متنوعة من أجهزة استشعار الرادار النشط وأجهزة اعتراض الإشارات السلبية واجهزة الاستشعار البصرية والمراقبة المتاحة لقوات الدفاع الجوي للبلاد".

ولا تقف أهداف المناورات العسكرية الإيرانية، عند هذا الحد، بل تشمل "تقييم الأداء التكتيكي والفني للطاقم التشغيلي والفني في الظروف الحقيقية لساحة معركة الدفاع الجوي، وممارسة تنفيذ مبادئ الدفاع غير التشغيلي لأنظمة الدفاع الجوي، مع التركيز على مبدأ التحرك وإعادة التمركز السريع"، بحسب الوكالة.

وفي السياق ذاته، أعلن قائد الدفاع الجوي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد داوود شيخيان، أول أمس الجمعة، عن قرب اختبار وإزاحة الستار عن منظومة دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية مصنعة محليًا.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن القائد العسكري الإيراني، قوله إن "المنظومة المنتظرة ستُحدث تغييرات كبيرة في المجال العسكري وفي حسابات الدول المعادية"، موضحًا أن "القدرات المحلية مكّنت إيران من إعادة الأنظمة المتضررة بسرعة إلى الخدمة، بالإضافة إلى تجهيز جزء كبير من معدات خط الإنتاج وتوفير التعزيزات اللازمة في مجال الدفاع الجوي، ووضع معدات دفاعية في الخدمة بقدرة تفوق ما كانت عليه قبل عملية "الوعد الصادق 2".
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وأشار شيخيان إلى أن "المناورات تُعد برامج مستمرة في القوات المسلحة، ويجري التخطيط لها في هيئة الأركان العامة ومقر "خاتم الأنبياء"، حيث يتم إعداد السيناريوهات مسبقًا وإبلاغ القوات المسلحة بها".
وأكد أن "مناورات الدفاع الجوي تجري بالتعاون بين وحدات الحرس الثوري والجيش في إطار برنامج متواصل، حيث نفذت وحدات مطورة من الطرفين مهامًا مشتركة في مجال الدفاع الجوي، وفقًا للسيناريوهات المعلنة".
كما أفاد بأن مناورات هذا العام تُجرى بناءً على السيناريوهات الموجودة في نطنز، وستُنفذ أيضًا في مواقع أخرى، لافتًا إلى أن "الجيش قام في هذه المناورات بدور القوة التي تحاكي العدو، بينما تولى الحرس الثوري مهمة الدفاع الجوي".
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