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رئيس الاستخبارات الروسية يناقش مع نظيره الأمريكي التعاون الأمني المشترك
رئيس الاستخبارات الروسية يناقش مع نظيره الأمريكي التعاون الأمني المشترك
سبوتنيك عربي
أفادت هيئة الاستخبارات الروسية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، ناقش مع نظيره الأمريكي جون راتكليف، التعاون الأمني... 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T07:27+0000
2025-03-12T07:27+0000
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أفادت هيئة الاستخبارات الروسية بأن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أجرى محادثة هاتفية مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، ناقشا خلالها التعاون الأمني بين البلدين.وذكرت هيئة الاستخبارات الروسية أنه "في 11 مارس/ آذار 2025، جرت محادثة هاتفية بين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف".وناقش ناريشكين وراتكليف قضايا التعاون بين جهاز المخابرات الخارجية ووكالة المخابرات المركزية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وحل الأزمات.واتفق رؤساء أجهزة الاستخبارات على إجراء اتصالات منتظمة للمساعدة في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، وكذلك الحد من المواجهة في العلاقات بين موسكو وواشنطن.الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تحديد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكوالاستخبارات الروسية: البيروقراطية الأوروبية تعلن الحرب على القادة الذين يدعمون ترامب
https://sarabic.ae/20250310/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-بريطانيا-هي-المحرض-الرئيسي-للصراع-العالمي-1098552957.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس الاستخبارات الروسية يناقش مع نظيره الأمريكي التعاون الأمني المشترك

07:27 GMT 12.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الاستخبارات الروسية
مبنى الاستخبارات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أفادت هيئة الاستخبارات الروسية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، ناقش مع نظيره الأمريكي جون راتكليف، التعاون الأمني المشترك بين البلدين.
أفادت هيئة الاستخبارات الروسية بأن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أجرى محادثة هاتفية مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف، ناقشا خلالها التعاون الأمني بين البلدين.
وذكرت هيئة الاستخبارات الروسية أنه "في 11 مارس/ آذار 2025، جرت محادثة هاتفية بين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف".
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية: بريطانيا هي المحرض الرئيسي للصراع العالمي
10 مارس, 14:00 GMT
وناقش ناريشكين وراتكليف قضايا التعاون بين جهاز المخابرات الخارجية ووكالة المخابرات المركزية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وحل الأزمات.
واتفق رؤساء أجهزة الاستخبارات على إجراء اتصالات منتظمة للمساعدة في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين، وكذلك الحد من المواجهة في العلاقات بين موسكو وواشنطن.
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تحديد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو
الاستخبارات الروسية: البيروقراطية الأوروبية تعلن الحرب على القادة الذين يدعمون ترامب
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