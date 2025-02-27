https://sarabic.ae/20250227/بوتين-الاتصالات-الجديدة-مع-الإدارة-الأمريكية-تمنح-أملا-مؤكدا----1098229730.html
بوتين: الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا
بوتين: الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا. 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T12:28+0000
2025-02-27T12:28+0000
2025-02-27T13:32+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي: "أود أن أشكركم، أيها الرفاق الأعزاء، وكل موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على احترافيتكم وتصميمكم وتفانيكم".وأشار إلى أن النخب الغربية تسعى إلى الحفاظ على حالة عدم الاستقرار في العالم وستحاول عرقلة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة.وأوضح أن الغرب بدأ ينهار من الداخل، نتيجة لقواعد مزعومة وإيديولوجيات مسيحانية (لاهوتية)، أدت إلى أزمة في نظام العلاقات الدولية بأكملها.وتابع: "في الواقع، نحن وإياكم نرى هذا أيضًا، بداية انهيار المجتمع الغربي نفسه من الداخل. ويتجلى ذلك في المشاكل التي تعاني منها اقتصادات العديد من الدول الغربية وفي السياسة الداخلية. نحن جميعا نرى هذا، وهذا يتجلى واضحا بشكل خاص في سياق الأحداث السياسية الداخلية في هذه البلدان".وأوضح بوتين أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تصرفوا بكفاءة وحموا النظام الدستوري بشكل موثوق وحلوا جميع المهام التي أوكلت إليهم خلال عام 2024.وأكد بوتين أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكل حلقة وصل قوية وموثوقة وفعالة للأمن القومي الروسي.وأشار بوتين إلى أن روسيا فخورة بشجاعة قوات حرس الحدود التي تحملت العبء الأكبر من الهجوم على روسيا.وأوضح بوتين أن روسيا لم ترفض أبدا حل الصراع الأوكراني سلميا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية خلقت الظروف لبدء حوار دولي جاد.وقال: "الحوار بشأن الحل الجذري للأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات، بما في ذلك بالطبع، نتحدث دائما عن هذا، ولا نرفضه أبدا، بالوسائل السلمية". وأضاف: "التغييرات الديناميكية التي يشهدها المشهد الدولي اليوم، هي إلى حد كبير نتيجة لشجاعة وصمود قواتنا المسلحة، أبطالنا، ببسالتهم وانتصاراتهم اليومية، خلقوا الظروف لبدء حوار جاد، حوار لحل الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات".وأكد بوتين أن نشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية زاد خلال العملية العسكرية الخاصة، ومن الضروري تعزيز عمل مكافحة التجسس.وأوضح بوتين أن عدد الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للمعلومات المحلية يتزايد، مما يسبب أضرارا للدولة والأعمال.وأصدر بوتين تعليماته لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمواصلة العمل في جميع المجالات ذات الصلة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الدولي.وقال: "يجب اتخاذ تدابير إضافية جدية لحماية حدود الدولة؛ ومن الضروري زيادة كثافة التغطية الحدودية في المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة".وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي قوات العمليات الخاصة بعطلتهم المهنية، مشيرًا إلى أنهم يضاعفون التقاليد الأسطورية للقوات الخاصة الروسية بجدارة، وأنهم كتبوا بالفعل صفحات مشرقة جديدة في سجلات المجد العسكري الروسي.وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو: "رفاقي الأعزاء، أهنئكم بالعيد - يوم قوات العمليات الخاصة"، مشيرًا إلى أنه منذ الأيام الأولى انضم إلى صفوف قوات العمليات الخاصة "مقاتلون مدربون ومختبرون وذوو خبرة وتجربة".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا
12:28 GMT 27.02.2025 (تم التحديث: 13:32 GMT 27.02.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي: "أود أن أشكركم، أيها الرفاق الأعزاء، وكل موظفي جهاز الأمن الفيدرالي الروسي على احترافيتكم وتصميمكم وتفانيكم".
وتابع: "كما ترون، نرى جميعًا مدى السرعة التي يتغير بها العالم والوضع في العالم. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية الجديدة تعطي بعض الآمال".
وأشار إلى أن النخب الغربية تسعى إلى الحفاظ على حالة عدم الاستقرار في العالم وستحاول عرقلة الحوار بين روسيا والولايات المتحدة.
وأوضح أن الغرب بدأ ينهار من الداخل، نتيجة لقواعد مزعومة وإيديولوجيات مسيحانية (لاهوتية)، أدت إلى أزمة في نظام العلاقات الدولية بأكملها.
من المهم أن يظهر شركاؤنا الحاليون، البراغماتية والنظرة الواقعية للأشياء، والتخلي عن العديد من الصور النمطية، وما يسمى بالقواعد والأفكار الإيديولوجية المسيحانية التي تبناها أسلافهم، والتي أدت في الواقع إلى أزمة في نظام العلاقات الدولية بأكمله.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع: "في الواقع، نحن وإياكم نرى هذا أيضًا، بداية انهيار المجتمع الغربي نفسه من الداخل. ويتجلى ذلك في المشاكل التي تعاني منها اقتصادات العديد من الدول الغربية وفي السياسة الداخلية. نحن جميعا نرى هذا، وهذا يتجلى واضحا بشكل خاص في سياق الأحداث السياسية الداخلية في هذه البلدان".
وأوضح بوتين أن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تصرفوا بكفاءة وحموا النظام الدستوري
بشكل موثوق وحلوا جميع المهام التي أوكلت إليهم خلال عام 2024.
تصرفت وحداتكم المتخصصة بسرعة وكفاءة، ودافعت عن سيادة روسيا ومصالحها الوطنية، وحقوق مواطنينا، وحمت النظام الدستوري بشكل موثوق، وحاربت الإرهاب والتطرف والجريمة، وأجرت عمليات مكافحة التجسس المعقدة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكل حلقة وصل قوية وموثوقة وفعالة للأمن القومي الروسي.
وأشار بوتين إلى أن روسيا فخورة بشجاعة قوات حرس الحدود التي تحملت العبء الأكبر من الهجوم على روسيا.
نحن فخورون بشجاعة وحدات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، التي تحملت العبء الأكبر في التصدي لقوات العدو المسلحة المتفوقة في المناطق الحدودية.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن روسيا لم ترفض أبدا حل الصراع الأوكراني سلميا
، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية خلقت الظروف لبدء حوار دولي جاد.
وقال: "الحوار بشأن الحل الجذري للأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات، بما في ذلك بالطبع، نتحدث دائما عن هذا، ولا نرفضه أبدا، بالوسائل السلمية".
يتعين علينا استمرار العمل على كفاءة وحدات جهاز الأمن الفيدرالي في دونباس ونوفوروسيا، للتصدي للمجموعات التخريبية الأوكرانية وضمان سلامة الحدود الوطنية، لا سيما في الاتجاهات التي تتركز فيها التهديدات والخطورة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "التغييرات الديناميكية التي يشهدها المشهد الدولي
اليوم، هي إلى حد كبير نتيجة لشجاعة وصمود قواتنا المسلحة، أبطالنا، ببسالتهم وانتصاراتهم اليومية، خلقوا الظروف لبدء حوار جاد، حوار لحل الأزمة الأوكرانية وغيرها من الأزمات".
وأكد بوتين أن نشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية زاد خلال العملية العسكرية الخاصة، ومن الضروري تعزيز عمل مكافحة التجسس.
وأوضح بوتين أن عدد الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للمعلومات المحلية يتزايد، مما يسبب أضرارا للدولة والأعمال.
مع تطور التقنيات الرقمية، يتزايد أيضًا عدد الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للمعلومات المحلية، بما في ذلك المواقع الحكومية الرسمية، والموارد وخدمات الشركات والدوائر الحكومية، فإن مثل هذه الجرائم هي جرائم منهجية ومتعددة الأوجه ومتعددة الاتجاهات بطبيعتها، أي أنها تسبب الضرر للدولة والأعمال والمواطنين.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأصدر بوتين تعليماته لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بمواصلة العمل في جميع المجالات ذات الصلة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب الدولي.
ولفت بوتين إلى أنه يجب ااتخاذ تدابير إضافية لحماية حدود الدولة وزيادة كثافة التغطية الحدودية.
وقال: "يجب اتخاذ تدابير إضافية جدية لحماية حدود الدولة؛ ومن الضروري زيادة كثافة التغطية الحدودية في المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة".
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي قوات العمليات الخاصة بعطلتهم المهنية، مشيرًا إلى أنهم يضاعفون التقاليد الأسطورية للقوات الخاصة الروسية بجدارة، وأنهم كتبوا بالفعل صفحات مشرقة جديدة في سجلات المجد العسكري الروسي.
وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو: "رفاقي الأعزاء، أهنئكم بالعيد - يوم قوات العمليات الخاصة"، مشيرًا إلى أنه منذ الأيام الأولى انضم إلى صفوف قوات العمليات الخاصة "مقاتلون مدربون ومختبرون وذوو خبرة وتجربة".