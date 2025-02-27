https://sarabic.ae/20250227/بوتين-يهنئ-القوات-الروسية-بمناسبة-يوم-قوات-العمليات-الخاصة-1098214727.html

بوتين يهنئ القوات الروسية بمناسبة يوم قوات العمليات الخاصة

بوتين يهنئ القوات الروسية بمناسبة يوم قوات العمليات الخاصة

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي قوات العمليات الخاصة بعطلتهم المهنية، مشيرًا إلى أنهم يضاعفون التقاليد الأسطورية للقوات الخاصة الروسية بجدارة، وأنهم... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T00:04+0000

2025-02-27T00:04+0000

2025-02-27T00:04+0000

فلاديمير بوتين

القوات الخاصة الروسية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو: "رفاقي الأعزاء، أهنئكم بالعيد - يوم قوات العمليات الخاصة"، مشيرًا إلى أنه منذ الأيام الأولى انضم إلى صفوف قوات العمليات الخاصة "مقاتلون مدربون ومختبرون وذوو خبرة وتجربة".وأضاف الرئيس بوتين: "أنكم ورفاقكم في السلاح تواصلون بشرف العمل العسكري لأبطال الحرب الوطنية العظمى، وتضاعفون بجدارة التقاليد الأسطورية لقواتنا الخاصة، وقد كتبتم بالفعل صفحات جديدة مشرقة في تاريخ المجد العسكري لروسيا".وتابع: "في 2014، جاء جنود وضباط قوات العمليات الخاصة لمساعدة سكان شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول دون تأخير. واليوم، تساعد خبرتكم القتالية وتدريبكم وترسانتكم التقنية في حل مهام العملية العسكرية الخاصة"، مشيرًا إلى أن أفراد قوات العمليات الخاصة يتصرفون بجرأة وحسم في كافة مناطق العمليات القتالية.وأضاف الرئيس الروسي: "أنكم على خط الاشتباك وفي مؤخرة العدو وفي الخطوط الأمامية والمناطق الحدودية تتصرفون بجرأة وحسم، وتثبتون عمليًا أنه لا توجد أوامر مستحيلة بالنسبة لكم".وشدد بوتين على أن:وتمنى الرئيس بوتين للجنود الصحة وتحقيق إنجازات جديدة في خدمتهم، قائلاً: "كل التوفيق لعائلاتكم وأقاربكم وأصدقائكم، وإجازة سعيدة لكم".ولفت إلى أن "توحيد وحدات القوات الخاصة المتنقلة المجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات تحت سيطرة مشتركة أصبح معلمًا مهمًا في تطوير الجيش الروسي".وأوضح أن ذلك "زاد بشكل كبير من القدرة القتالية للقوات المسلحة، وجعل من الممكن حل مهام خاصة وفريدة من نوعها في كثير من الأحيان لصالح البلاد لحماية مواطنينا وسيادة روسيا".وقال بوتين في خطابه: "أود أن أؤكد أن العمل المتواصل والمنهجي والمخطط لتطوير قوات العمليات الخاصة سيستمر بالتأكيد"، مضيفًا: "سنواصل زيادة القدرات القتالية لوحداتكم، وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات ومعدات الاتصالات والحرب الإلكترونية".وشدد بوتين على أن روسيا ستواصل تعزيز القدرات القتالية لهذه الوحدات، وتزويدها بأحدث الأسلحة ومعدات الاتصالات والحرب الإلكترونية.وقال بوتين: "باختصار، سنفعل كل ما هو ضروري لضمان أن تصبح وحداتكم أكثر قدرة على الحركة، ومجهزة تقنيًا، وفعالة، وتكون دائمًا قوة ضاربة حقيقية لروسيا".ويتم الاحتفال بيوم قوات العمليات الخاصة في 27 شباط/فبراير من كل عام، وذلك وفقًا للمرسوم الرئاسي الصادر في 26 شباط/فبراير 2015.

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فلاديمير بوتين, القوات الخاصة الروسية, روسيا, أخبار روسيا اليوم