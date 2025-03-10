https://sarabic.ae/20250310/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-تحديد-هوية-جاسوسين-آخرين-يعملان-تحت-غطاء-السفارة-البريطانية-في-موسكو-1098544450.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تحديد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تحديد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو
سبوتنيك عربي
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه حدد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T07:51+0000
2025-03-10T07:51+0000
2025-03-10T07:51+0000
روسيا
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
بريطانيا
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وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نشره، إن "جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، في سياق أعمال مكافحة التجسس، كشف وجودا استخباريا غير معلن عنه لبريطانيا تحت غطاء سفارتها في موسكو".وأشار إلى أنه على هذا الأساس، قررت وزارة الخارجية الروسية، بالتعاون مع الوكالات المعنية، إلغاء اعتماد ألكيش أوديدرا ومايكل سكينر، وأُمرا بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين".
https://sarabic.ae/20250228/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-إحباط-هجوما-إرهابيا-ضد-متروبوليت-سيمفيروبول-والقرم-في-موسكو-1098248399.html
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روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, بريطانيا
روسيا, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, بريطانيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن تحديد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، بأنه حدد هوية جاسوسين آخرين يعملان تحت غطاء السفارة البريطانية في موسكو.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان
نشره، إن "جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، في سياق أعمال مكافحة التجسس، كشف وجودا استخباريا غير معلن عنه لبريطانيا تحت غطاء سفارتها في موسكو".
وأضاف الجهاز في بيانه: "لقد ثبت بشكل موثوق أن السكرتير الثاني للسفارة، ألكيش أوديدرا، من مواليد 25 ديسمبر 1990، ومايكل سكينر، من مواليد 30 يونيو 1992، زوج السكرتير الأول للدائرة السياسية في السفارة، تبسوم رشيد، اللذين تم إرسالهما إلى موسكو، قدّما عمداً معلومات كاذبة عند حصولهما على إذن لدخول بلدنا، منتهكين بذلك القانون الروسي. في الوقت نفسه، حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إشارات حول أعمال استخبارية وتخريبية من قبل الدبلوماسيين المذكورين، مما يهدد أمن روسيا".
وأشار إلى أنه على هذا الأساس، قررت وزارة الخارجية الروسية
، بالتعاون مع الوكالات المعنية، إلغاء اعتماد ألكيش أوديدرا ومايكل سكينر، وأُمرا بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين".